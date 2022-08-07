Чехия впервые не выдала визы украинским беженцам

Чехия впервые с 24 февраля не выдала украинским беженцам ни одной визы, позволяющей получить временное убежище в республике. Об этом на сайте сообщило Министерство внутренних дел Чехии.

Речь идёт о специальной визе, которая разрешает беженцу находиться в Чехии один год. Накануне, 5 августа, такие документы были выданы 803 беженцам. В дипломатическом ведомстве отметили снижающиеся число запросов в выходные и общее количество запросов в последнее время.

По данным МВД республики, с 24 февраля Чехия предоставила беженцам с Украины 407 528 специальных виз. Среди них почти половина были детьми, а три четверти взрослых — женщины.