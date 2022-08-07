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7 августа, 12:50

Чехия впервые не выдала визы украинским беженцам

Чехия впервые с 24 февраля не выдала специальные визы беженцам с Украины

Чехия впервые с 24 февраля не выдала украинским беженцам ни одной визы, позволяющей получить временное убежище в республике. Об этом на сайте сообщило Министерство внутренних дел Чехии.

Речь идёт о специальной визе, которая разрешает беженцу находиться в Чехии один год. Накануне, 5 августа, такие документы были выданы 803 беженцам. В дипломатическом ведомстве отметили снижающиеся число запросов в выходные и общее количество запросов в последнее время.

По данным МВД республики, с 24 февраля Чехия предоставила беженцам с Украины 407 528 специальных виз. Среди них почти половина были детьми, а три четверти взрослых — женщины.

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Ранее Лайф рассказывал, что Шотландия прекратила принимать украинских беженцев. Власти объяснили своё решение нехваткой жилья для размещения людей. Предполагается, что эта мера будет действовать три месяца.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

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