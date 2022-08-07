Беспобедный старт "Локомотива" в чемпионате России назвали катастрофой

Старт московского "Локомотива" в чемпионате России, потерпевшего два разгромных поражения и дважды сыгравшего вничью, является катастрофой. Так охарактеризовал 13-е место железнодорожников в турнирной таблице спортивный директор клуба Томас Цорн.

"Это катастрофический старт сезона для "Локомотива", результаты плохие. Мы все разочарованы и понимаем, что в первых четырёх матчах мы не оправдали ожидания болельщиков, да и свои тоже", — приводит его слова официальный сайт команды.

При этом руководство не рассматривает отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра, добавил Цорн. Сейчас заметно, что команда делает шаги вперёд с точки зрения того, что от них требуется, объяснил спортдиректор.

"Я понимаю, в каком состоянии сейчас вы находитесь, все те, кому небезразличен "Локомотив", кто болеет за него всей душой. Наш клуб, наша команда, тренерский штаб осознают ответственность перед вами, нашими болельщиками, понимают важность ближайших матчей", — уточнил он.

Цорн пообещал исправить ситуацию, в том числе с помощью трансферов. Сейчас клуб работает над несколькими вариантами и новички точно будут, заверил он.