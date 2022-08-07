Провалившихся в колодец рабочих могло унести к Москве-реке, к поискам привлекли катер

Провалившихся в колодец трёх рабочих могло унести к Москве-реке. Как Лайфу сообщил источник, на поиски людей уже выслали катер.

Кадры с места ЧП с рабочими на юго-востоке Москвы. Видео © LIFE

На месте ЧП сейчас работают экстренные службы, спасатели уже обследовали все трубы, которые проходят вдоль улицы. Судьба пропавших рабочих всё ещё остаётся неизвестной. По словам очевидцев, во время дождя люк был открыт и людей туда засосало. Некоторые из них уже находились внутри колодца.

Как уточнил наш источник, на месте слива воды в реку уже патрулируют лодки спасателей. На трубах установлены решётки, поэтому рабочих не могло вынести в водоём. МЧС предстоит исследовать коллекторы в прилегающем к месту происшествия парке.