В Москве несколько рабочих провалились в колодец при проведении работ
В Москве рабочие упали в колодец при проведении работ по восстановлению канализационного люка. Как узнал Лайф, их извлекли без сознания. Всё произошло на улице Краснодарская, 72к2. По предварительным данным, внутри могут находиться ещё пять человек.
Место падения рабочих в канализационный люк. Видео © LIFE
По данным Mash, в колодец провалились 14 мужчин, которых унесло сильным дождём. Шесть из них смогли выбраться самостоятельно, четверых удалось спасти, они переданы медикам.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве на предприятии офисные перегородки насмерть придавили рабочего. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.
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