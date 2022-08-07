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Регион
Опубликовано 7 августа 2022, 11:24
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Швеция направит 120 инструкторов в Британию для военной подготовки украинских солдат

Правительство Швеции намеревается отправить до 120 инструкторов в Великобританию для военной подготовки украинцев, которые затем смогут пойти на службу в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединённые экспедиционные силы (JEF), а также Канаду", — говорится в сообщении.

Обучению украинских военных решило способствовать Правительство Швеции. Цель такой инициативы состоит в том, чтобы дать Незалежной возможность поддерживать и укреплять оборонный потенциал, подчеркнули в канцелярии. Таким образом, с 12 августа по 31 декабря Швеция планирует направить в Великобританию до 120 инструкторов, максимум 60 из них будут одновременно находиться в Соединённом Королевстве. Предполагается разделение военной подготовки на несколько этапов. Общее число украинских военнослужащих, которые примут участие в этом обучении, составит порядка 10 тысяч человек.

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Евгения Колесникова
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