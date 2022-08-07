Тайвань объявил о возобновлении полётов и судоходства, ограниченных из-за учений Китая
Тайвань возобновил авиасообщение и судоходство, которые ранее были ограничены из-за военных учений Китая вблизи острова. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи региона.
В ведомстве отметили, что уведомления китайских властей о военных манёврах истекли утром 7 августа. Тем не менее в целях безопасности самолётам и кораблям пока что предписали обходить опасные зоны. На территории региона их семь. Сейчас Тайбэй продолжает внимательно следить за обстановкой, постепенно планируется возобновить и транзитные рейсы.
Международным рейсам, которые использовали воздушное пространство Тайваня, приходилось менять маршруты из-за военных учений Китая. Что касается судоходства, то значительные ограничения затронули порты Гаосюн, Килунг и Тайбэй.
Лайф напоминает, что ситуация обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной". 5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.
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