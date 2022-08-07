Тайвань объявил о возобновлении полётов и судоходства, ограниченных из-за учений Китая

Тайвань возобновил авиасообщение и судоходство, которые ранее были ограничены из-за военных учений Китая вблизи острова. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи региона.

В ведомстве отметили, что уведомления китайских властей о военных манёврах истекли утром 7 августа. Тем не менее в целях безопасности самолётам и кораблям пока что предписали обходить опасные зоны. На территории региона их семь. Сейчас Тайбэй продолжает внимательно следить за обстановкой, постепенно планируется возобновить и транзитные рейсы.