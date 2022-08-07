Товарооборот России и Китая за семь месяцев 2022 года вырос на 29%

За первые семь месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29% и составляет 97,71 миллиарда долларов. Об этом сказано в сообщении Главного таможенного управления КНР.

В частности, экспорт товаров из Китая в РФ вырос на 5,2% — до 36,26 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 48,8% — до 61,45 миллиарда.

Власти двух стран договорились довести объём товарооборота до 200 миллиардов долларов в год. В прошлом году объём двусторонней торговли вырос на 35,8% — до рекордных 146,88 миллиарда.