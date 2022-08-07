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7 августа, 11:03

Товарооборот России и Китая за семь месяцев 2022 года вырос на 29%

За первые семь месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29% и составляет 97,71 миллиарда долларов. Об этом сказано в сообщении Главного таможенного управления КНР.

В частности, экспорт товаров из Китая в РФ вырос на 5,2% — до 36,26 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 48,8% — до 61,45 миллиарда.

Власти двух стран договорились довести объём товарооборота до 200 миллиардов долларов в год. В прошлом году объём двусторонней торговли вырос на 35,8% — до рекордных 146,88 миллиарда.

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Ранее президент РФ Владимир Путин указал на рекордный товарооборот между РФ и Ираном. На встрече с иранским лидером Ибрахимом Раиси глава государства также отметил, что страны укрепляют взаимодействие по международной безопасности.

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Shutterstock

Артур Лапсаков

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