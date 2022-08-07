Премьер Тайваня призвал Китай прекратить показывать "военные мускулы" вблизи острова

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал власти Китая прекратить показывать "военные мускулы" во время масштабных учений вблизи острова. Его слова приводит тайваньское издание United Daily News.

"Китай должен прекратить использовать военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир", — заявил Су Чжэньчан.