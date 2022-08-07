Премьер Тайваня призвал Китай прекратить показывать "военные мускулы" вблизи острова
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал власти Китая прекратить показывать "военные мускулы" во время масштабных учений вблизи острова. Его слова приводит тайваньское издание United Daily News.
"Китай должен прекратить использовать военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир", — заявил Су Чжэньчан.
Он подчеркнул, что Тайбэй не будет поддаваться давлению Пекина и его попыткам запугать местных жителей.
Лайф напоминает, что ситуация обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной". 5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.
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