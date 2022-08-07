МО: ВС РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО

Российские войска в Николаевской области уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", — сказал он.

Кроме того, были поражены ЗРК "Бук-М1" в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР, пять складов боеприпасов, в том числе располагающийся в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода вблизи села Дачное в ДНР.

Вдобавок российские авиация, артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления ВСУ, в том числе батальона 66-й механизированной бригады и батальона 109-й бригады территориальной обороны в ДНР, а также живую силу и военную технику ВСУ в 173 районах.