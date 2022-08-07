МО: ВС РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО
Российские войска в Николаевской области уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", — сказал он.
Кроме того, были поражены ЗРК "Бук-М1" в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР, пять складов боеприпасов, в том числе располагающийся в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода вблизи села Дачное в ДНР.
Вдобавок российские авиация, артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления ВСУ, в том числе батальона 66-й механизированной бригады и батальона 109-й бригады территориальной обороны в ДНР, а также живую силу и военную технику ВСУ в 173 районах.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Мста-Б" в ДНР. Это произошло в рамках контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка ДНР.
ТАСС / Гердо Владимир