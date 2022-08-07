Жителей Молдавии призвали экономить воду из-за жары и отсутствия дождей

Государственная гидрометслужба Молдавии до 15 августа объявила "красный код" опасности из-за низкого уровня воды в реках, призвав, агрохозяйства и граждан рационально расходовать воду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с отсутствием осадков, а также в связи с высокими температурами на реках Молдавии уровень воды останется низким, за исключением некоторых левых притоков Днестра. Хозяйствующих субъектов и население местные власти просят рационально использовать водные ресурсы", — говорится в сообщении.

"Красный код" в стране продлится до 15 августа. Метеорологи предсказывают, что сильнейшая за десятилетие засуха ухудшит состояние сельскохозяйственных культур и уничтожит почти треть урожая пшеницы. Так, аграрии в Гагаузской автономии уже сообщили, что из-за засухи урожай кукурузы будет меньше прошлогоднего на 85%, а урожай подсолнечника — на 70%.