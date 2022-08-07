Жителей Молдавии призвали экономить воду из-за жары и отсутствия дождей
Гидромет Молдавии призвал агрохозяйства и граждан экономить водные ресурсы из-за засухи
Государственная гидрометслужба Молдавии до 15 августа объявила "красный код" опасности из-за низкого уровня воды в реках, призвав, агрохозяйства и граждан рационально расходовать воду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с отсутствием осадков, а также в связи с высокими температурами на реках Молдавии уровень воды останется низким, за исключением некоторых левых притоков Днестра. Хозяйствующих субъектов и население местные власти просят рационально использовать водные ресурсы", — говорится в сообщении.
"Красный код" в стране продлится до 15 августа. Метеорологи предсказывают, что сильнейшая за десятилетие засуха ухудшит состояние сельскохозяйственных культур и уничтожит почти треть урожая пшеницы. Так, аграрии в Гагаузской автономии уже сообщили, что из-за засухи урожай кукурузы будет меньше прошлогоднего на 85%, а урожай подсолнечника — на 70%.
Ранее Лайф рассказывал, что в 88 департаментах Франции ввели ограничения на использование воды из-за жары. Так, например, гражданам запрещено поливать сад днём. Телеканал назвал эти меры "исключительным феноменом такого масштаба" для этого периода и отметил, что "надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало".
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