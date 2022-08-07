Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 130 украинских бойцов в Артёмовске
В ходе спецоперации на Украине российскими военными за минувшие сутки было ликвидировано до 130 бойцов ВСУ в населённом пункте Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артёмовске уничтожено до 130 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, в результате удара было уничтожено восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники противника.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с захваченным на Украине оружием из Британии, США, Польши и Швеции. Один трофей российские военные нашли на окраине опушки с полной коробкой бронебойных патронов. Это был пулемёт калибра 12,7 мм. Причём на коробке, отметил военнослужащий, были нарисованы череп и свастика.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine