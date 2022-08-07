Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 130 украинских бойцов в Артёмовске

В ходе спецоперации на Украине российскими военными за минувшие сутки было ликвидировано до 130 бойцов ВСУ в населённом пункте Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артёмовске уничтожено до 130 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, в результате удара было уничтожено восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники противника.