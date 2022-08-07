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Опубликовано 7 августа 2022, 10:25

Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 130 украинских бойцов в Артёмовске

В ходе спецоперации на Украине российскими военными за минувшие сутки было ликвидировано до 130 бойцов ВСУ в населённом пункте Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артёмовске уничтожено до 130 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, в результате удара было уничтожено восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники противника.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с захваченным на Украине оружием из Британии, США, Польши и Швеции. Один трофей российские военные нашли на окраине опушки с полной коробкой бронебойных патронов. Это был пулемёт калибра 12,7 мм. Причём на коробке, отметил военнослужащий, были нарисованы череп и свастика.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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