МО РФ показало видео с захваченным на Украине оружием из Британии, США, Польши и Швеции

Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео, на котором продемонстрировано захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.

Захваченное ВС РФ в ходе СВО оружие из Британии, США, Польши и Швеции. Видео © Telegram / Минобороны России

"Среди трофеев оружие в основном иностранного производства (ручные противотанковые гранатомёты производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf), а также брошенные украинскими националистами станковые пулемёты и стрелковое вооружение советского производства", — говорится в сообщении.

Один трофей российские военные нашли на окраине опушки с полной коробкой бронебойных патронов. Это был пулемёт калибра 12,7 мм. Причём на коробке, отметил военнослужащий, были нарисованы череп и свастика. Пулемёт был направлен на позиции ВС РФ.