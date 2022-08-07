МО РФ показало видео с захваченным на Украине оружием из Британии, США, Польши и Швеции
Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео, на котором продемонстрировано захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.
Захваченное ВС РФ в ходе СВО оружие из Британии, США, Польши и Швеции. Видео © Telegram / Минобороны России
"Среди трофеев оружие в основном иностранного производства (ручные противотанковые гранатомёты производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf), а также брошенные украинскими националистами станковые пулемёты и стрелковое вооружение советского производства", — говорится в сообщении.
Один трофей российские военные нашли на окраине опушки с полной коробкой бронебойных патронов. Это был пулемёт калибра 12,7 мм. Причём на коробке, отметил военнослужащий, были нарисованы череп и свастика. Пулемёт был направлен на позиции ВС РФ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области. Кроме того, на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России