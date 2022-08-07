Чубайса выписали из больницы в Италии, не дожидаясь результатов анализов

Бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса выписали из больницы на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщает газета La Repubblica. В публикации утверждается, что он чувствует себя лучше.

"Его выписали поздним утром 6 августа из больницы Ольбии с больными ногами", — сказано в записи издания.