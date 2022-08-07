Чубайса выписали из больницы в Италии, не дожидаясь результатов анализов
La Repubblica: Чубайса выписали из больницы, он чувствует себя лучше
Бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса выписали из больницы на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщает газета La Repubblica. В публикации утверждается, что он чувствует себя лучше.
"Его выписали поздним утром 6 августа из больницы Ольбии с больными ногами", — сказано в записи издания.
Токсикологические анализы врачи ещё не получили, но пациент отреагировал на лечение, поэтому они уверены в диагнозе: синдром Гийена – Барре.
Напомним, о том, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре, стало известно 31 июля. Лайф писал, что это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений, но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. В Кремле бывшему главе "Роснано" пожелали скорейшего выздоровления.