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7 августа, 07:08

Чубайса выписали из больницы в Италии, не дожидаясь результатов анализов

La Repubblica: Чубайса выписали из больницы, он чувствует себя лучше

Бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса выписали из больницы на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщает газета La Repubblica. В публикации утверждается, что он чувствует себя лучше.

"Его выписали поздним утром 6 августа из больницы Ольбии с больными ногами", — сказано в записи издания.

Токсикологические анализы врачи ещё не получили, но пациент отреагировал на лечение, поэтому они уверены в диагнозе: синдром Гийена – Барре.

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Напомним, о том, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре, стало известно 31 июля. Лайф писал, что это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений, но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. В Кремле бывшему главе "Роснано" пожелали скорейшего выздоровления.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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