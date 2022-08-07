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7 августа, 06:46

Власти Косова отпустили российскую журналистку Асламову после задержания

Журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова вышла на связь с коллегами и сообщила, что власти Косова отпустили её после задержания. Об этом сказано в сообщении kp.ru.

"Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границей", — сказано в записи.

Как уточнила журналистка, её отпустили ночью 7 августа, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе. Сербские пограничники также допрашивали Асламову, выясняя, почему у неё нет отметки о депортации. Сейчас она находится на связи с Посольством России в Сербии.

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По словам журналистки, после задержания в Косове ей говорили, что могут обменять на американцев или выдать на Украину.

Лайф напоминает, о задержании Асламовой ранее заявил глава МВД самопровозглашённого региона Джеляль Швецла. У себя в социальных сетях министр бездоказательно обвинил россиянку в шпионаже. Асламова, по его словам, принимала участие "в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией".

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Telegram-канал Дарьи Асламовой

Артур Лапсаков

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