Власти Косова отпустили российскую журналистку Асламову после задержания

Журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова вышла на связь с коллегами и сообщила, что власти Косова отпустили её после задержания. Об этом сказано в сообщении kp.ru.

"Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границей", — сказано в записи.

Как уточнила журналистка, её отпустили ночью 7 августа, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе. Сербские пограничники также допрашивали Асламову, выясняя, почему у неё нет отметки о депортации. Сейчас она находится на связи с Посольством России в Сербии.

По словам журналистки, после задержания в Косове ей говорили, что могут обменять на американцев или выдать на Украину.