Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира

Соединённые Штаты Америки превратились в страну третьего мира, заявил бывший президент США Дональд Трамп на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в штате Техас.

"Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам и чья система образования располагается в конце любого списка", — сказал он.

Однако гораздо важнее, продолжил политик, что США стали страной, которую больше не уважают и не слушают в мире. По мнению Трампа, ситуация была совершенно иной, когда он находился во главе Белого дома, поэтому он призвал республиканцев исправить нынешнее положение дел после выборов в ноябре.