Доставят зерно в Италию, Китай и Турцию: Ещё четыре сухогруза покинули порты Украины
Четыре сухогруза с зерном вышли из украинских портов и направились в Стамбул
Украинские порты покинули ещё четыре сухогруза с зерном, они направились в Стамбул для проверки. Об этом сообщает Минобороны Турции.
Так, судно "Мустафа Некати" везёт шесть тысяч тонн подсолнечного масла в Италию, Star Helena направляется в Китай с 45 тысячами тонн семян подсолнуха, Glory, на борту которого находится 66 тысяч тонн кукурузы, идёт в Стамбул, а Riva Wind перевозит 44 тысячи тонн кукурузы и прибудет в турецкий Искендерун.
К северу от Стамбула они встанут на якорь для ожидания инспекции Совместного координационного центра, уточнили в военном ведомстве.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.
Twitter / Минобороны Турции