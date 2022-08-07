Доставят зерно в Италию, Китай и Турцию: Ещё четыре сухогруза покинули порты Украины

Украинские порты покинули ещё четыре сухогруза с зерном, они направились в Стамбул для проверки. Об этом сообщает Минобороны Турции.

Так, судно "Мустафа Некати" везёт шесть тысяч тонн подсолнечного масла в Италию, Star Helena направляется в Китай с 45 тысячами тонн семян подсолнуха, Glory, на борту которого находится 66 тысяч тонн кукурузы, идёт в Стамбул, а Riva Wind перевозит 44 тысячи тонн кукурузы и прибудет в турецкий Искендерун.