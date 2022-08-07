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7 августа, 06:11

Доставят зерно в Италию, Китай и Турцию: Ещё четыре сухогруза покинули порты Украины

Четыре сухогруза с зерном вышли из украинских портов и направились в Стамбул

Украинские порты покинули ещё четыре сухогруза с зерном, они направились в Стамбул для проверки. Об этом сообщает Минобороны Турции.

Так, судно "Мустафа Некати" везёт шесть тысяч тонн подсолнечного масла в Италию, Star Helena направляется в Китай с 45 тысячами тонн семян подсолнуха, Glory, на борту которого находится 66 тысяч тонн кукурузы, идёт в Стамбул, а Riva Wind перевозит 44 тысячи тонн кукурузы и прибудет в турецкий Искендерун.

К северу от Стамбула они встанут на якорь для ожидания инспекции Совместного координационного центра, уточнили в военном ведомстве.

Первый из трёх сухогрузов с украинским зерном, вышедших накануне, прибыл к Стамбулу

Первый из трёх сухогрузов с украинским зерном, вышедших накануне, прибыл к Стамбулу

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.

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Twitter / Минобороны Турции

Артур Лапсаков

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