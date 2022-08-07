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7 августа, 05:43

Тихонов назвал "безграмотным идиотом" министра спорта Украины

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко отреагировал на слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что в спорте не должно быть белорусов и россиян. Его слова приводит Sport24.

"Заявление Гутцайта — национализм, который нужно изгнать. Кто такая Украина, кто её назвал кем? Просто безграмотные руководители, которых надо разогнать, и всё. Близки те дни и месяцы, когда спецоперация закончится, и я посмотрю, где он найдёт себе место работы после таких заявлений", — сказал Тихонов.

Кроме того, Тихонов назвал Гутцайта "безграмотным идиотом", которого могут поддерживать только те, кто объявляет бойкот. Россию, напомнил он, и так отлучили от всех соревнований, поэтому стоит быть "посерьёзнее, понастойчивее и заканчивать с ними".

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ТАСС / Евгений Тумашов

Светлана Шумакова

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