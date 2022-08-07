Тихонов назвал "безграмотным идиотом" министра спорта Украины
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко отреагировал на слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что в спорте не должно быть белорусов и россиян. Его слова приводит Sport24.
"Заявление Гутцайта — национализм, который нужно изгнать. Кто такая Украина, кто её назвал кем? Просто безграмотные руководители, которых надо разогнать, и всё. Близки те дни и месяцы, когда спецоперация закончится, и я посмотрю, где он найдёт себе место работы после таких заявлений", — сказал Тихонов.
Кроме того, Тихонов назвал Гутцайта "безграмотным идиотом", которого могут поддерживать только те, кто объявляет бойкот. Россию, напомнил он, и так отлучили от всех соревнований, поэтому стоит быть "посерьёзнее, понастойчивее и заканчивать с ними".
Ранее Лайф писал, что легендарный чешский голкипер Доминик Гашек выразил сожаление из-за отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и признался, что они могли бы повысить их уровень.
ТАСС / Евгений Тумашов