Тихонов назвал "безграмотным идиотом" министра спорта Украины

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко отреагировал на слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что в спорте не должно быть белорусов и россиян. Его слова приводит Sport24.

"Заявление Гутцайта — национализм, который нужно изгнать. Кто такая Украина, кто её назвал кем? Просто безграмотные руководители, которых надо разогнать, и всё. Близки те дни и месяцы, когда спецоперация закончится, и я посмотрю, где он найдёт себе место работы после таких заявлений", — сказал Тихонов.