Экс-спецпредставитель США Волкер предупредил Украину и Россию о сверхтяжёлых временах

Украину, Россию и страны Европейского союза ждут сверхтяжёлые времена. Об этом заявил экс-спецпредставитель США по Незалежной Курт Волкер в беседе с телеканалом TCH.

"Я считаю, что эта зима будет тяжёлой для всех: Европы, Украины и также для России", — сказал он.

По словам Волкера, предстоящей зимой ЕС будет испытывать проблемы из-за дефицита энергоресурсов, сейчас Брюссель пытается просчитать, как пережить холодный период. А вот конфликт на Украине, уверен экс-спецпредставитель, не только не завершится до конца 2022 года, но и будет продолжаться в 2023-м. При этом американские власти не перестанут предоставлять Киеву финансовую и гуманитарную помощь, пообещал он.