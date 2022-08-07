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7 августа, 03:50

WSJ: Европа и Азия с приближением зимы будут бороться за российский газ

В ближайшие месяцы Европе может предстоять борьба с Азией за российский сжиженный природный газ, а с приближением зимы ситуация будет ухудшаться. Такое мнение высказала группа американских журналистов.

"Экономический подъём в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведёт к дальнейшему росту цен", — пишут авторы материала, размещённого в Wall Street Journal.

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Ухудшение жизни европейцев также может повлиять на их поддержку Украины, добавляют авторы WSJ. Они не исключают, что в странах ЕС у власти могут оказаться правительства и политики, которые разрушат западную коалицию.

"Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками", — дают прогноз публицисты.

Как писал Лайф, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц заявил, что дефицит голубого топлива в Европе может спровоцировать "битву за распределение" газа среди стран ЕС. Политик призвал создать план распределения газа, согласованный странами Европы.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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