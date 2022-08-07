WSJ: Европа и Азия с приближением зимы будут бороться за российский газ

В ближайшие месяцы Европе может предстоять борьба с Азией за российский сжиженный природный газ, а с приближением зимы ситуация будет ухудшаться. Такое мнение высказала группа американских журналистов.

"Экономический подъём в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведёт к дальнейшему росту цен", — пишут авторы материала, размещённого в Wall Street Journal.

Ухудшение жизни европейцев также может повлиять на их поддержку Украины, добавляют авторы WSJ. Они не исключают, что в странах ЕС у власти могут оказаться правительства и политики, которые разрушат западную коалицию.

"Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками", — дают прогноз публицисты.