Ещё один высокопоставленный командир "Исламского джихада" погиб в Газе

В результате авиаудара по сектору Газа погиб высокопоставленный член группировки "Исламский джихад" Халед Мансур. Об этом со ссылкой на заявление группировки информирует Reuters.

В сообщении говорится, что в "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), вооружённом крыле палестинского "Исламского джихада", оплакивают командира Халеда Мансура, который "мученически погиб в результате вчерашнего авиаудара со стороны Израиля".