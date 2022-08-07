Ещё один высокопоставленный командир "Исламского джихада" погиб в Газе
В результате авиаудара по сектору Газа погиб высокопоставленный член группировки "Исламский джихад" Халед Мансур. Об этом со ссылкой на заявление группировки информирует Reuters.
В сообщении говорится, что в "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), вооружённом крыле палестинского "Исламского джихада", оплакивают командира Халеда Мансура, который "мученически погиб в результате вчерашнего авиаудара со стороны Израиля".
Лайф ранее сообщал, что один из командиров "Исламского джихада" стал жертвой ударов армии Израиля по сектору Газа. Информацию от агентства Reuters подтвердили в группировке. Имя погибшего не называется. По некоторым данным, убит старший лидер группировки Тайсир аль-Джабари, командовавший "Бригадами аль-Кудс" в северной части анклава.
ТАСС / AP / Adel Hana