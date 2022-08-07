Контрсанкции России ударили по знаменитым чешским карандашам
Seznam Zpravy: Чешские карандаши Koh-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor Hardtmuth могут подорожать на 15–20% из-за российских контрсанкций. Об этом сообщил владелец компании Властислав Бржиза чешскому изданию Seznam Zpravy.
"Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем её у Китая, который закупает сырьё у России, и везём через океан", — сказал предприниматель.
Бржиза при этом отказался давать какие-либо прогнозы относительно этой ситуации, поскольку, по его словам, неизвестно, как рост цен повлияет на покупателей и каким образом это скажется на дальнейших объёмах производства.
Koh-i-Noor Hardtmuth — известный чешский производитель широкого ассортимента карандашей, ручек, принадлежностей для рисования и прочих канцелярских товаров.
Ранее Лайф писал, что кризис, который обусловлен антироссийскими санкциями, может повлечь проблемы в Чехии предстоящей зимой. Жителям страны придётся экономить ресурсы, в том числе реже мыться.