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7 августа, 03:22

Контрсанкции России ударили по знаменитым чешским карандашам

Seznam Zpravy: Чешские карандаши Koh-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины

Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor Hardtmuth могут подорожать на 15–20% из-за российских контрсанкций. Об этом сообщил владелец компании Властислав Бржиза чешскому изданию Seznam Zpravy.

"Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем её у Китая, который закупает сырьё у России, и везём через океан", — сказал предприниматель.

Бржиза при этом отказался давать какие-либо прогнозы относительно этой ситуации, поскольку, по его словам, неизвестно, как рост цен повлияет на покупателей и каким образом это скажется на дальнейших объёмах производства.

Koh-i-Noor Hardtmuth — известный чешский производитель широкого ассортимента карандашей, ручек, принадлежностей для рисования и прочих канцелярских товаров.

Ранее Лайф писал, что кризис, который обусловлен антироссийскими санкциями, может повлечь проблемы в Чехии предстоящей зимой. Жителям страны придётся экономить ресурсы, в том числе реже мыться.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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