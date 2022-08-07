Германского консула в Рио-де-Жанейро задержали по подозрению в убийстве супруга-гея

Полиция Рио-де-Жанейро задержала консула Германии Уве Херберта Ханна. Он подозревается в убийстве супруга, бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Об этом инциденте сообщает бразильское издание Metropoles, уточняя, что мужчины были вместе на протяжении 23 лет.

По данным издания, тело было обнаружено 5 августа. Немецкий дипломат поначалу утверждал, что его спутник умер, скорее всего, от одновременного приёма снотворных препаратов и большого количества алкоголя. Позднее, однако, была проведена судмедэкспертиза, которая выявила на теле погибшего множественные повреждения и ушибы. По выводам экспертов, смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы в области затылка.

Полиции также стало известно, что консул обращался к своему секретарю с просьбой прибраться у него в квартире. И когда женщина пришла к нему домой, то обнаружила там следы крови. Об этом она сразу сообщила полиции.