Германского консула в Рио-де-Жанейро задержали по подозрению в убийстве супруга-гея
Полиция Рио-де-Жанейро задержала консула Германии Уве Херберта Ханна. Он подозревается в убийстве супруга, бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Об этом инциденте сообщает бразильское издание Metropoles, уточняя, что мужчины были вместе на протяжении 23 лет.
По данным издания, тело было обнаружено 5 августа. Немецкий дипломат поначалу утверждал, что его спутник умер, скорее всего, от одновременного приёма снотворных препаратов и большого количества алкоголя. Позднее, однако, была проведена судмедэкспертиза, которая выявила на теле погибшего множественные повреждения и ушибы. По выводам экспертов, смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы в области затылка.
Полиции также стало известно, что консул обращался к своему секретарю с просьбой прибраться у него в квартире. И когда женщина пришла к нему домой, то обнаружила там следы крови. Об этом она сразу сообщила полиции.
Как ранее сообщал Лайф, написавшую книгу "Неправильный муж" и эссе "Как убить своего мужа" 71-летнюю Нэнси Брофи приговорили к пожизненному сроку заключения за убийство мужа. При этом содержание её произведений не учитывалось.
ТАСС / IMAGO / Jose Lucena