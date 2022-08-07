Сенаторы приступили к изучению одного из важнейших для Байдена законов

Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена. Она основана на многомиллиардных инвестициях в экологию и соцсферу с налоговой реформой, которая должна с лихвой покрыть планируемые расходы.

Как сообщает РИА "Новости", эту давнюю президентскую задумку удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов, когда свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии — Джо Мэнчин и Кирстен Синема.

Законопроект получил название "Акт сокращения инфляции". Согласно этому документу, предполагается выделить 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей. Ещё 64 миллиарда долларов должны быть направлены на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации США платить некоторый федеральный налог на прибыль, устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на тех, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.