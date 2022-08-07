Отсидевший в российской тюрьме американец описал перспективы Грайнер
Бывший американский морпех Тревор Рид, отсидевший в своё время несколько лет в российской тюрьме за нападение на полицейских в алкогольном виде, рассказал, что может грозить баскетболистке Бриттни Грайнер, если её направят на исправительные работы.
Ранее Химкинский суд Московской области приговорил двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
По словам бывшего военного, Грайнер могут перевести в исправительно-трудовой лагерь, если она не станет подавать апелляцию. Каждый, кто оказался в российском исправительно-трудовом лагере, сталкивается с серьёзной угрозой своему здоровью, связанной "с недоеданием, болезнями и отсутствием медицинской помощи", сказал Рид, слова которого приводит CNN.
Напомним, в апреле 2022 года Рид был обменян на российского лётчика Константина Ярошенко. В заключении в России он провёл более двух лет.
Лайф ранее сообщал, что Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. Президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым. Лайф писал также, почему олимпийская чемпионка претендует на обмен на Бута и Красикова.
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ТАСС / Антон Новодережкин