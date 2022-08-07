АТОР: Немецкие пенсионеры отправятся зимой на юг, чтобы не платить за отопление

Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в тёплые страны: они не хотят зимой платить за отопление. Главной причиной такого необычного туризма называется резкий рост цен на отопление, пишет АТОР со ссылкой на местные СМИ.

"Они улетают "на зимовку", потому что это обойдётся им дешевле, чем сидеть дома", — отмечают в ассоциации.

Самые популярные направления — Турция, Тунис, Египет, Канарские острова. Туроператоры отмечают также стабильный спрос на путёвки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.

"Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — высказался, в частности, пенсионер Лотар в беседе с газетой Bild.

Предстоящей зимой Лотару и его супруге придётся платить 600 евро за отопление в месяц вместо прежних 200, что очень невыгодно. Жизнь же в Тунисе обойдётся паре значительно дешевле. Пенсионеры к тому же смогут сэкономить около 300 евро в неделю на продуктах благодаря системе "всё включено".