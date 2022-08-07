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7 августа, 05:33

Вокруг Иерусалима прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали утром в районах, прилегающих к Иерусалиму, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима", — говорится в заявлении.

Премьер Израиля созвал оперативное совещание на фоне операции "Рассвет"

Премьер Израиля созвал оперативное совещание на фоне операции "Рассвет"

Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить: ночью в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Тем временем в МИД России призвали все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.

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Сайт армии Израиля

Артур Лапсаков

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