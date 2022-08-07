В Нью-Йорке посетитель McDonald’s застрелил сотрудника из-за холодной картошки фри
Посетитель McDonald’s в Нью-Йорке застрелил сотрудника ресторана из-за холодной картошки фри. Об этом сообщила полиция города.
Всё произошло ещё 1 августа в Бруклине, когда в ресторан быстрого питания пришла мать 20-летнего Майкла Моргана и ей подали холодное блюдо. Тогда женщина, говорившая с сыном по FaceTime, попросила менеджера, в ответ на что работник лишь рассмеялся. Сын женщины пришёл в ресторан и вступил в драку с сотрудником, в ходе которой выстрелил ему в шею. Спустя несколько дней пострадавший умер в больнице.
Парню предъявлены обвинения в покушении на убийство и преступном владении заряженным огнестрельным оружием. Ожидается, что он также будет проходить по делу об убийстве.
Ранее Лайф рассказывал, как воспитанник "Рубина" зарезал отца и ранил мать в ходе ссоры из-за ставок на спорт. Вечером 3 августа его задержали сотрудники ГИБДД после продолжительного преследования. В салоне его машины были найдены вещи со следами крови и сумка с деньгами.