В Нью-Йорке посетитель McDonald’s застрелил сотрудника из-за холодной картошки фри

Посетитель McDonald’s в Нью-Йорке застрелил сотрудника ресторана из-за холодной картошки фри. Об этом сообщила полиция города.

Всё произошло ещё 1 августа в Бруклине, когда в ресторан быстрого питания пришла мать 20-летнего Майкла Моргана и ей подали холодное блюдо. Тогда женщина, говорившая с сыном по FaceTime, попросила менеджера, в ответ на что работник лишь рассмеялся. Сын женщины пришёл в ресторан и вступил в драку с сотрудником, в ходе которой выстрелил ему в шею. Спустя несколько дней пострадавший умер в больнице.

Парню предъявлены обвинения в покушении на убийство и преступном владении заряженным огнестрельным оружием. Ожидается, что он также будет проходить по делу об убийстве.