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7 августа, 05:54

В Нью-Йорке посетитель McDonald’s застрелил сотрудника из-за холодной картошки фри

Посетитель McDonald’s в Нью-Йорке застрелил сотрудника ресторана из-за холодной картошки фри. Об этом сообщила полиция города.

Всё произошло ещё 1 августа в Бруклине, когда в ресторан быстрого питания пришла мать 20-летнего Майкла Моргана и ей подали холодное блюдо. Тогда женщина, говорившая с сыном по FaceTime, попросила менеджера, в ответ на что работник лишь рассмеялся. Сын женщины пришёл в ресторан и вступил в драку с сотрудником, в ходе которой выстрелил ему в шею. Спустя несколько дней пострадавший умер в больнице.

Парню предъявлены обвинения в покушении на убийство и преступном владении заряженным огнестрельным оружием. Ожидается, что он также будет проходить по делу об убийстве.

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В Орске первоклассник выстрелил из револьвера в пятилетнего брата во время игры

Ранее Лайф рассказывал, как воспитанник "Рубина" зарезал отца и ранил мать в ходе ссоры из-за ставок на спорт. Вечером 3 августа его задержали сотрудники ГИБДД после продолжительного преследования. В салоне его машины были найдены вещи со следами крови и сумка с деньгами.

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ny1.com

Светлана Оперук

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