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7 августа, 06:05

На Тайвань с пятидневным визитом прибыла делегация из Литвы

Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань. Об этом сообщила пресс-служба МИД острова в "Твиттере".

"Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и её делегацию!" — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что целью пятидневного визита является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах. По данным Центрального информационного агентства острова (CNA), литовская делегация проведёт встречи с представителями Минтранса и посетит производство электробусов.

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Напомним, в ноябре 2021 года Литва открыла представительство Тайваня, после чего Китай снизил уровень дипотношений с Вильнюсом. В Пекине это решение назвали вмешательством в его дела и нарушением территориальной целостности государства.

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Twitter / 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)

Светлана Оперук

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