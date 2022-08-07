На Тайвань с пятидневным визитом прибыла делегация из Литвы

Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань. Об этом сообщила пресс-служба МИД острова в "Твиттере".

"Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и её делегацию!" — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что целью пятидневного визита является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах. По данным Центрального информационного агентства острова (CNA), литовская делегация проведёт встречи с представителями Минтранса и посетит производство электробусов.