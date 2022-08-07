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7 августа, 06:22

Касаткина второй год подряд вышла в финал турнира в Сан-Хосе

Касаткина победила испанку Бадосу в полуфинале турнира в Сан-Хосе

Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Сан-Хосе, штат Калифорния, обыграв испанку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу отечественной теннисистки.

В решающем поединке Касаткина сразится с американкой Шелби Роджерс, в своём полуфинале одолевшей ещё одну россиянку — Веронику Кудерметову. Матч начнётся в 2:00 мск в ночь на понедельник.

В прошлом сезоне Касаткина также дошла до финала турнира в Сан-Хосе, где уступила хозяйке корта Даниэль Коллинз.

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Ранее Лайф писал, что Андрей Рублёв проиграл японцу Ёсихито Нисиоке и не смог выйти в финал турнира в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 3:6, 4:6.

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Twitter / Daria Kasatkina

Артур Лапсаков

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