Касаткина второй год подряд вышла в финал турнира в Сан-Хосе

Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Сан-Хосе, штат Калифорния, обыграв испанку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу отечественной теннисистки.

В решающем поединке Касаткина сразится с американкой Шелби Роджерс, в своём полуфинале одолевшей ещё одну россиянку — Веронику Кудерметову. Матч начнётся в 2:00 мск в ночь на понедельник.

В прошлом сезоне Касаткина также дошла до финала турнира в Сан-Хосе, где уступила хозяйке корта Даниэль Коллинз.