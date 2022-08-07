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Опубликовано 7 августа 2022, 10:15

Киев отправляет неподготовленных бойцов в эпицентр военных действий

МО РФ: Украина досрочно отправляет на передовую курсантов учебного центра 72-й бригады

Власти Украины досрочно отправляют на передовую мобилизованных граждан, которые начали подготовку в учебном центре 72-й бригады в городе Белая Церковь. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области", — сказал он.

Кроме того, подчеркнул Конашенков, в эпицентр боевых действий направляют и находившихся в госпиталях раненых, которые не завершили полный курс реабилитации.

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Ранее Лайф рассказывал, что под Херсоном нашли схрон оружия, подготовленный для диверсантов ВСУ. Там обнаружили гранатомёты, автоматы, боеприпасы, а ещё средства для связи и разведки.

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Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Варвара Романова
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