Киев отправляет неподготовленных бойцов в эпицентр военных действий
МО РФ: Украина досрочно отправляет на передовую курсантов учебного центра 72-й бригады
Власти Украины досрочно отправляют на передовую мобилизованных граждан, которые начали подготовку в учебном центре 72-й бригады в городе Белая Церковь. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области", — сказал он.
Кроме того, подчеркнул Конашенков, в эпицентр боевых действий направляют и находившихся в госпиталях раненых, которые не завершили полный курс реабилитации.
Ранее Лайф рассказывал, что под Херсоном нашли схрон оружия, подготовленный для диверсантов ВСУ. Там обнаружили гранатомёты, автоматы, боеприпасы, а ещё средства для связи и разведки.
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