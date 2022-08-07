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7 августа, 10:17

ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов в Харькове

Российские войска уничтожили более 100 украинских военных, находившихся на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области. Как добавил Игорь Конашенков, также на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.

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ТАСС / Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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