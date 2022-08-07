ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 августа 2022, 10:17
5379

ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов в Харькове

Российские войска уничтожили более 100 украинских военных, находившихся на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ ударили по пункту дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ под Херсоном
ВС РФ ударили по пункту дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ под Херсоном

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области. Как добавил Игорь Конашенков, также на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.

BannerImage

ТАСС / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar