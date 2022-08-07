ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

Российские войска уничтожили более 100 украинских военных, находившихся на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов", — сказал он в ходе брифинга.