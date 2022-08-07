ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов в Харькове
Российские войска уничтожили более 100 украинских военных, находившихся на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области. Как добавил Игорь Конашенков, также на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.
ТАСС / Минобороны РФ