ВС РФ подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Мста-Б" в ДНР
МО РФ: В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град" в ДНР
Вооружённые силы РФ уничтожили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два взвода орудий "Мста-Б" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.
Это произошло в районах населённых пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка ДНР.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области. Как добавил Игорь Конашенков, также на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.
Кадр видео Минобороны РФ