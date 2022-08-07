ВС РФ подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Мста-Б" в ДНР

Вооружённые силы РФ уничтожили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два взвода орудий "Мста-Б" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.

Это произошло в районах населённых пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка ДНР.