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7 августа, 10:26

ВС РФ подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Мста-Б" в ДНР

МО РФ: В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град" в ДНР

Вооружённые силы РФ уничтожили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два взвода орудий "Мста-Б" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.

Это произошло в районах населённых пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка ДНР.

ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области. Как добавил Игорь Конашенков, также на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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