ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 августа 2022, 10:26

ВС РФ подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Мста-Б" в ДНР

МО РФ: В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град" в ДНР

Вооружённые силы РФ уничтожили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два взвода орудий "Мста-Б" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.

Это произошло в районах населённых пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка ДНР.

ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове
ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области. Как добавил Игорь Конашенков, также на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.

BannerImage

Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar