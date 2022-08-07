ТАСС: Чубайс улетел на реабилитацию в Германию

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс отправился в Германию на реабилитацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Анатолию Борисовичу уже лучше. Карабинеры проводили его в аэропорт, он перелетел в Германию, где начинает реабилитацию", — указывается в сообщении.

Напомним, о том, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре, стало известно 31 июля. Лайф писал, что это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений, но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. Сегодня Чубайса выписали из больницы в Италии, не дожидаясь результатов анализов.