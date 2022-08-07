"Это тяжело": Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему сыновья наотрез отказываются видеться с матерью

Сыновья певицы Бритни Спирс отказались видеться с матерью. Об этом в интервью Daily Mail рассказал бывший муж американской поп-дивы Кевин Федерлайн. По его словам, дети избегают встреч с Бритни уже на протяжении нескольких месяцев.

Дело в том, что 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс весьма резко реагируют на то, что их звёздная мать выкладывает обнажённые фотографии в соцсети. Подросткам попросту неловко за поведение Бритни. Именно по этой причине они даже отказались присутствовать на её недавней свадьбе.

"Я говорю им: "Послушайте, может быть, это просто ещё один способ, которым она пытается выразить себя". Но это не отменяет того, что они переживают из-за этого. Это тяжело", — заявил 44-летний экс-супруг певицы.

Он также признался, что его сыновьям пришлось пройти через тяжёлые вещи. Всей семье было непросто наблюдать за выходками Бритни. К слову, сама певица уже ответила на провокационное интервью бывшего мужа. У себя в соцсетях она заявила, что её очень ранит желание Федерлайна обсуждать с журналистами их общих детей, которым она, по её словам, "дала всё".

Отметим, что в 2004 году Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке в 2005 году Спирс родила своего первого сына Шона Престона, а спустя год на свет появился Джейден Джеймс. Пара объявила о разводе в 2006-м, сразу после рождения второго ребёнка. После нервного срыва в 2007 году на фоне бракоразводного процесса певицу признали недееспособной и определили под опеку собственного отца. С этого момента она также была ограничена в родительских правах.