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7 августа, 10:31

"Это тяжело": Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему сыновья наотрез отказываются видеться с матерью

Сыновья Бритни Спирс не хотят встречаться с певицей из-за её голых фото в соцсетях

Сыновья певицы Бритни Спирс отказались видеться с матерью. Об этом в интервью Daily Mail рассказал бывший муж американской поп-дивы Кевин Федерлайн. По его словам, дети избегают встреч с Бритни уже на протяжении нескольких месяцев.

Дело в том, что 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс весьма резко реагируют на то, что их звёздная мать выкладывает обнажённые фотографии в соцсети. Подросткам попросту неловко за поведение Бритни. Именно по этой причине они даже отказались присутствовать на её недавней свадьбе.

"Я говорю им: "Послушайте, может быть, это просто ещё один способ, которым она пытается выразить себя". Но это не отменяет того, что они переживают из-за этого. Это тяжело", — заявил 44-летний экс-супруг певицы.

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Он также признался, что его сыновьям пришлось пройти через тяжёлые вещи. Всей семье было непросто наблюдать за выходками Бритни. К слову, сама певица уже ответила на провокационное интервью бывшего мужа. У себя в соцсетях она заявила, что её очень ранит желание Федерлайна обсуждать с журналистами их общих детей, которым она, по её словам, "дала всё".

Отметим, что в 2004 году Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке в 2005 году Спирс родила своего первого сына Шона Престона, а спустя год на свет появился Джейден Джеймс. Пара объявила о разводе в 2006-м, сразу после рождения второго ребёнка. После нервного срыва в 2007 году на фоне бракоразводного процесса певицу признали недееспособной и определили под опеку собственного отца. С этого момента она также была ограничена в родительских правах.

В начале июня Бритни Спирс вышла замуж за модель Сэма Асгари. На церемонии бракосочетания, которая прошла в Лос-Анджелесе, присутствовали Донателла Версаче, певица Мадонна, актриса Дрю Бэрримор, певица и актриса Селена Гомес. Из близких же присутствовал только брат певицы. Этот брак стал для 40-летней поп-артистки третьим.

Обложка ©

Flickr / Ceng News

Наталья Исакова

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