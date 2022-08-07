НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 августа, 10:00

10 российских рекламных роликов из нулевых, которые заставят любого всплакнуть от ностальгии

Реклама — такая же часть культурного наследия, как фильмы и музыка. И пара старых роликов легко отправит вас в путешествие по молодости. Собрали десять примеров из нулевых, от которых сведёт олдскулы.

<p>Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6y3Dx1jiUeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / BarmaleyXXI</a></p>

Обложка © YouTube / BarmaleyXXI

Печенье Orion Choco Pie, 2000 год

Видео © Telegram / Нулевые

"Пепси, пейджер, MTV" с Децлом, 2000 год

Видео © Telegram / Нулевые

"Рондо сближает", 2001 год

Видео © Telegram / Нулевые

Сыр Hochland, 2002 год

Видео © Telegram / Нулевые

Сок "Моя семья", 2003 год

"А ты налей и отойди!" Видео © Telegram / Нулевые

Евгений Плющенко в рекламе "Чупа-чупс" "Что сосут чемпионы?", 2003 год

Видео © Telegram / Нулевые

Сухарики "Бомбастер", 2004 год

Видео © Telegram / Нулевые

Розыгрыш телефонов от "Скелетонов", 2005 год

Видео © Telegram / Нулевые

"Золотая чаша" и Николай Басков, 2006 год. Песня моментально стала легендарной, и даже спустя полтора десятилетия её помнят и знают даже те, кто тогда ещё не родился

Видео © Telegram / Нулевые

Чипсы "Читос" и Дима Билан, который на тот момент совсем недавно выиграл Евровидение, 2009 год

Видео © Telegram / Нулевые

Все, кто успел пожить в мире без Интернета, не понаслышке знают о ностальгии по этим 10 вещам

Все, кто успел пожить в мире без Интернета, не понаслышке знают о ностальгии по этим 10 вещам

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров