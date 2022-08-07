10 российских рекламных роликов из нулевых, которые заставят любого всплакнуть от ностальгии

Печенье Orion Choco Pie, 2000 год

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"Пепси, пейджер, MTV" с Децлом, 2000 год

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"Рондо сближает", 2001 год

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Сыр Hochland, 2002 год

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Сок "Моя семья", 2003 год

"А ты налей и отойди!" Видео © Telegram / Нулевые

Евгений Плющенко в рекламе "Чупа-чупс" "Что сосут чемпионы?", 2003 год

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Сухарики "Бомбастер", 2004 год

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Розыгрыш телефонов от "Скелетонов", 2005 год

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"Золотая чаша" и Николай Басков, 2006 год. Песня моментально стала легендарной, и даже спустя полтора десятилетия её помнят и знают даже те, кто тогда ещё не родился

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Чипсы "Читос" и Дима Билан, который на тот момент совсем недавно выиграл Евровидение, 2009 год