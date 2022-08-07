10 российских рекламных роликов из нулевых, которые заставят любого всплакнуть от ностальгии
Реклама — такая же часть культурного наследия, как фильмы и музыка. И пара старых роликов легко отправит вас в путешествие по молодости. Собрали десять примеров из нулевых, от которых сведёт олдскулы.
Обложка © YouTube / BarmaleyXXI
Печенье Orion Choco Pie, 2000 год
"Пепси, пейджер, MTV" с Децлом, 2000 год
"Рондо сближает", 2001 год
Сыр Hochland, 2002 год
Сок "Моя семья", 2003 год
"А ты налей и отойди!" Видео © Telegram / Нулевые
Евгений Плющенко в рекламе "Чупа-чупс" "Что сосут чемпионы?", 2003 год
Сухарики "Бомбастер", 2004 год
Розыгрыш телефонов от "Скелетонов", 2005 год
"Золотая чаша" и Николай Басков, 2006 год. Песня моментально стала легендарной, и даже спустя полтора десятилетия её помнят и знают даже те, кто тогда ещё не родился
Чипсы "Читос" и Дима Билан, который на тот момент совсем недавно выиграл Евровидение, 2009 год