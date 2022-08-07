Названы 10 знаков, по которым легко определить, что у человека была непростая жизнь
С человеком, который устал от жизни, каши не сваришь: комплексы и другие загоны будут мешать всем вокруг. Но как отличить такого индивида? Часто всё написано прямо на лице, но есть и другие способы.
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"Они не доверяют людям. Вы можете дружить годами и думать, что вы близки, но в итоге окажется, что вы не имеете ни малейшего представления о том, что на самом деле происходит в их жизни. Они могут не спать всю ночь из-за депрессии, а наутро приветствовать вас с улыбкой на лице. Они просто больше не доверяют людям, независимо от того, как они поступают/не поступают", — unsolicitedreplies.
"У них всегда есть советы (причём хорошие) для людей, которые только что пережили травму. Или о том, как справляться со странными специфическими и ужасными ситуациями. Думаете, откуда они об этом узнали?" — discordagitatedpeach.
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"Часто они супернезависимы, потому что привыкли действовать в одиночку, не полагаясь ни на кого другого", — annshine.
"Когда их ничего не шокирует — это уже тревожный знак", — floofytaro.
"Они никогда серьёзно не говорят о проблемах. Возможно, переводят это в шутку или вообще на людях делают вид, что ничего не было", — illegal-enbee.
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"Такие люди обычно не любят поднимать темы, касающиеся их прошлого. Впрочем, их можно понять", — ArtsyEcho.
"Честно? Эмпатия и понимание. У многих чувство эмпатии развито само по себе, но иногда для меня очевидно, что некоторые люди, которые действительно заботятся о других, просто сами в какой-то момент нуждались в этом", — TonnelSneksRool.
"Непропорциональные реакции. Их реакции на большинство вещей нормальные и даже сдержанные, но иногда они очень резко реагируют на что-то для нас незначительное. Это ключевой признак травмы", — Nyxsis.
"Если человек постоянно следит за выражениями лиц окружающих и всегда высматривает, не разозлился ли кто-то, не расстроился ли. Это верный признак того, что в какой-то момент жизни он подвергся насилию, потому что это защитный механизм, которым пытаются предотвращать любые надвигающиеся скандалы", — amalgamas.
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"Постоянно извиняются за то, за что и извиняться не стоит. Очередной защитный механизм. Скажешь: "Прости, пожалуйста", значит, не получишь ремня от любимой мамочки. Потом это всё перетекает во взрослую жизнь и становится защитной реакцией, чтобы избежать потенциальной боли", — Comprehensive_Air980.
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