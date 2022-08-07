5 актрис-холостячек, которые поставили карьеру на первое место и остались без семьи
Эти невесты, может, и примерили бы подвенечные платья, да не с кем идти в загс, пусть и поклонников хоть отбавляй. В День холостяка вспоминаем красавиц, которые пока не обзавелись семьями.
Красивые, талантливые, привлекательные и свободные — у российских знаменитостей из нашей подборки множество достоинств, которые они в полной мере раскрывают перед объективами камер. Взять их в жёны мечтают не только простые зрители, но и коллеги-актёры. Кто же эти звёздные холостячки, для которых на первом месте карьера, а не любовь?
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова — самая известная из участников "Уральских пельменей" женского пола. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mihalkova
Актриса, телеведущая Юлия Михалкова известна зрителям как "уральская пельмешка". За свои 39 лет Юля-красотуля так ни разу и не побывала замужем, зато успела попробовать зарегистрироваться кандидатом в депутаты городской думы Екатеринбурга.
Наталья Рудова
Наталья Рудова сыграла Ксюшу Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rudovanata
Следующая звёздная холостячка — российская актриса театра и кино Наталья Рудова, которая прославилась ролями Татьяны Бариновой в "Татьянином дне" и Ксении Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага". Сегодня 39-летняя знаменитость занята личностным ростом, карьерой и путешествиями, планов на брак пока не строит. Возможно, это чей-то шанс.
Карина Андоленко
Карина Андоленко — актриса Московского губернского театра, которым руководит Сергей Безруков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / karina_andolenko / фотограф Ирина Заргано
34-летняя красавица не только не успела покрасоваться в подвенечном платье, но и серьёзных отношений ещё не заводила. Карина Андоленко с головой погружена в актёрскую деятельность и пока не хочет забивать голову чем-то другим. Собственно, почему бы и нет?
Софья Шуткина
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sofishutkina
28-летняя звезда "Молодёжки" тоже остаётся холостячкой, за которой не прочь побегать завидные женихи российского шоу-бизнеса. Но бывшая спортсменка — Софья Шуткина профессионально занималась бальными танцами — пока не торопится отдавать своё сердце. Кто же станет тем самым счастливчиком?
Мирослава Карпович
"Папина дочка" Мирослава Карпович крутила роман с "мажором" Павлом Прилучным, но до свадьбы дело не дошло. Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich / фотограф Полина Сикора
Звезда "Папиных дочек" и любимица российских зрителей Мирослава Карпович на первое место ставит карьеру, не думая о замужестве. Возможно, 36-летняя актриса с радостью бы вышла за Павла Прилучного, но "мажор" так и не попросил руки и сердца Карпович. Ну а пока Мира успешно участвует в модных показах, занимается блогерством и снимается в сериалах.
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