5 актрис-холостячек, которые поставили карьеру на первое место и остались без семьи

Красивые, талантливые, привлекательные и свободные — у российских знаменитостей из нашей подборки множество достоинств, которые они в полной мере раскрывают перед объективами камер. Взять их в жёны мечтают не только простые зрители, но и коллеги-актёры. Кто же эти звёздные холостячки, для которых на первом месте карьера, а не любовь?

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова — самая известная из участников "Уральских пельменей" женского пола. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mihalkova

Актриса, телеведущая Юлия Михалкова известна зрителям как "уральская пельмешка". За свои 39 лет Юля-красотуля так ни разу и не побывала замужем, зато успела попробовать зарегистрироваться кандидатом в депутаты городской думы Екатеринбурга.

Наталья Рудова

Наталья Рудова сыграла Ксюшу Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rudovanata

Следующая звёздная холостячка — российская актриса театра и кино Наталья Рудова, которая прославилась ролями Татьяны Бариновой в "Татьянином дне" и Ксении Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага". Сегодня 39-летняя знаменитость занята личностным ростом, карьерой и путешествиями, планов на брак пока не строит. Возможно, это чей-то шанс.

Карина Андоленко

Карина Андоленко — актриса Московского губернского театра, которым руководит Сергей Безруков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / karina_andolenko / фотограф Ирина Заргано

34-летняя красавица не только не успела покрасоваться в подвенечном платье, но и серьёзных отношений ещё не заводила. Карина Андоленко с головой погружена в актёрскую деятельность и пока не хочет забивать голову чем-то другим. Собственно, почему бы и нет?

Софья Шуткина

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sofishutkina

28-летняя звезда "Молодёжки" тоже остаётся холостячкой, за которой не прочь побегать завидные женихи российского шоу-бизнеса. Но бывшая спортсменка — Софья Шуткина профессионально занималась бальными танцами — пока не торопится отдавать своё сердце. Кто же станет тем самым счастливчиком?

Мирослава Карпович

"Папина дочка" Мирослава Карпович крутила роман с "мажором" Павлом Прилучным, но до свадьбы дело не дошло. Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich / фотограф Полина Сикора