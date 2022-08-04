Кто такой Трофим Бессонник и почему 5 августа категорически нельзя долго спать и гулять в лесу

Кто такие Трофим и Феофил и почему их почитают 5 августа?

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Что за день 5 августа по церковному календарю? Верующие вспоминают Трофима, Феофила и тринадцать святых мучеников, которые подверглись жестокой расправе во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Пятнадцать мужчин, в числе которых оказался и Трофим, были пойманы и приведены на суд. Схваченным был дан выбор: отречься от христианства и поклониться языческим идолам или же принять смерть. Мученики свою веру не предали, за что были жестоко наказаны.

Сначала их пытали всевозможными способами, истязали, а затем и вовсе перебили голени и кинули в огонь. Но все мужчины вышли из пламени на своих ногах совершенно невредимыми. Тогда благочестивым отрубили головы, потому что никаким другим образом не смогли сломить их преданность христианской вере. В народе этот день стал называться Трофим, Трофимов день, Трофим Бессонник и даже калинники-малинники.

Почему святого Трофима прозвали Бессонником?

Святого Трофима вспоминают 5 августа, в самый разгар страды, то есть активных сельскохозяйственных работ и уборки урожая. По старому календарю праздник отмечали 23 июля — в середине лета. Святого Трофима в народе называли Бессонником из-за того, что спать было некогда. Наши предки говорили: "Если идёт работа — спать неохота" или "Долго спать — добра не видать". Поэтому крестьяне, не покладая рук и не жалея себя, трудились в поле. Уходили рано утром, а завершали работу уже в сумерках. Важно было всё успеть, вот на отдых у народа времени практически и не оставалось. Трагедия с мучениками случилась тогда же, отчего на Руси стало принято 5 августа называть днём Трофима Бессонника.

Почему 5 августа называется калинники-малинники?

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Одному из названий 5 августа послужил вид деятельности, которой занимались крестьяне во времена Древней Руси. В Трофимов день собирали калину и малину. Обычно этим занимались дети и подростки, кто был слишком юн для полевых работ. Малыши собирали ягоды, а ребята постарше отвечали за лыко. Интересный факт: с калины можно надрать много лыка, а вот ягоды её в пищу шли реже, их больше использовали в лекарственных целях. А с малиной всё было наоборот: вкусных ягод море, а лыка практически не надерёшь. Из-за активного сбора ягод и лыка с этих растений 5 августа стало носить название калинники-малинники.

Приметы и поверья на Трофима Бессонника

Наши предки верили, что именно в Трофимов день над полями могли летать духи, которые насылали на трудящихся крестьян галлюцинации, вызывали солнечный удар и даже доводили до обморока. Представали они в виде юных дев, одетых во всё белое и с длинными белёсыми волосами. Называли таких духов на Руси полудницами. Из-за них в полдень рабочие делали небольшой перерыв, опасаясь покушения нечистой силы.

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На калинники-малинники было принято гадать на любовь. Этот ритуал был совсем простым: женщины пекли пирожки, закладывая начинку либо из калины, либо из малины, перемешивали и раздавали. Кому попалась сладость в начинке, те радовались. Это означало, что любовь их будет сладкой, словно малина, и взаимной. А если достался пирожок с калиной, любовь ждала безответная.

Что категорически нельзя делать 5 августа — в день Трофима Бессонника?

Из названия дня чётко понятно, что лениться, долго спать и отлынивать от обязанностей нельзя. Такое поведение накликает на вас ещё больше дел, с которыми вы вряд ли сумеете справиться. Также нельзя было рубить калиновые ветви — это к несчастью. Если не хотите внезапно обнищать после Трофима Бессонника, 5 августа не следует проявлять жадность, меркантильность и отказывать в помощи. В противном случае столкнётесь с финансовыми проблемами. Во времена Древней Руси в этот день неженатым молодым людям, а также парням без второй половинки было запрещено ходить в лес. Предки верили, что юноши обязательно встретят русалку, которая нагонит на них болезнь.

Что можно делать 5 августа — в день мученика Трофима?