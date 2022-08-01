В чём смысл Ильина дня и почему после 2 августа категорически запрещалось купаться

Ильин день: история праздника

День памяти пророка Илии — Ильин день — православные христиане отмечают ежегодно 2 августа (по старому календарю 20 июля). Илью-пророка славянские народы почитают наряду с Николаем Чудотворцем. История Ильина дня восходит к событиям времён царя Ахава. Этот ветхозаветный персонаж, сын и наследник Амврия, избрал путь служения богу Ваалу и Астарте, подчинившись воле супруги. Все попытки пророка вразумить правителя были тщетны, и тогда Илья наслал на Израильское царство засуху. Продолжалась она долгих три года. Сам пророк всё это время жил в пустыне, питался едой, что приносили ангел и вороны. Согласно Священному Писанию, пророк скрывался, молился, в итоге жрецы Ваала были посрамлены Илиёй во время жертвоприношения на горе Кармель. Устроено оно было для сравнения могущества Яхве и Ваала.

Власть Илии над дождём и засухой признавали в Древней Греции и на Ближнем Востоке, так и зародился крестьянский культ пророка. Он низводил небесный огонь для вразумления грешников, воскресил отрока сарептской вдовы, разговаривал с самим Богом.

Как отмечают Ильин день: традиции

В Ильин день на Руси не принято было совершать сколь бы то ни было значительные обряды, однако отмечать начинали загодя. Так, в четверг и пятницу предшествующей недели пекли обрядовое печенье. В сам Ильин день категорически запрещалось трудиться: наши предки верили, что работа не принесёт результата и лишь разгневает пророка, за что тот накажет за неуважение к своему дню памяти. В сёлах и городах в день Ильи-пророка устраивали коллективные трапезы, их организовывали мужчины. Заканчивались такие приёмы пищи гуляниями молодёжи: девушки и парни водили хороводы, пели, плясали. В наши дни такие традиции канули в Лету: сейчас в Ильин день верующие ходят на службу, стараются уделить время близким.

Что можно и нельзя делать в Ильин день?

В Ильин день категорически не рекомендуется грешить. Это объяснимо тем, что выражающий твёрдость и верность в вере пророк Илия может отвернуться от тех, чьё поведение "непростительно". Священнослужители рекомендуют 2 августа проявлять жёсткость в соблюдении церковных правил.

Если в любой другой день послабление в вере может быть оправданным, то в Ильин день должна присутствовать большая строгость — в знак памяти об этом пророке Николай Савченко священник

2 августа, на Ильин день, обязательно сходите на Божественную литургию. В некоторых храмах пройдут крестные ходы, в них тоже рекомендуется принять участие. Илию можно попросить о семейном благополучии, о замужестве, детях, поскольку этот пророк — покровитель плодородия. Ещё желательно "побратоваться", то есть устроить пир. Главная цель подобных посиделок — познакомиться с соседями, наладить контакт, показать, что несёшь добро в мир.

В Ильин день запрещено работать, а ещё ловить рыбу — в речных и морских обитателей могла вселиться нечистая сила. Кроме того, нельзя прогонять домашних животных и запускать в дом уличных — в обличье последних к вам может явиться нечисть, пишет kp.ru.

Почему нельзя купаться в Ильин день?

Поверье, что в Ильин день и после 2 августа нельзя купаться в водоёмах, действительно есть. Однако оно не имеет корней, которые уходили бы в православие, и появилось благодаря народным традициям.

В этом дне нет ничего вероучительного. Это лишь народное поверье. Его нарушение — не грех. Для людей, которые отправляются на отдых в тёплые регионы, ограничения для купания и вовсе отсутствуют. Отказаться от купания в этот день можно только из уважения к народным традициям Николай Савченко священник

Запретов на купание в реках, озёрах, морях как 2 августа, так и после, не существует, заверил священник Николай Савченко в беседе с "Вечерней Москвой". Неправильно будет, если службе в церкви в Ильин день верующий предпочтёт купание.

Какие приметы есть на Ильин день?