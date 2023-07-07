Секреты счастливой семейной жизни: Уроки от Петра и Февронии Муромских День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в 2023 году отмечается 8 июля. Этих святых почитают как хранителей домашнего очага и любви. Как лучше всего провести этот день и чего нельзя делать в День Петра и Февронии, читайте на Life.ru. 6 июля, 21:19 Петра и Февронию Муромских почитают как хранителей домашнего очага и любви. Фрагмент картины © Александр Простев / "Православное Поволжье"

8 июля православные христиане отмечают День памяти Петра и Февронии Муромских. Церковное название праздника: День благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев. Кем были Пётр и Феврония, за что их почитают верующие — рассказываем в этой статье.

День памяти святого — это день его смерти либо, если неизвестно точно, когда он почил, тогда день его ангела, то есть именины его. [В случае с Петром и Февронией] был примерно известен день их смерти, поэтому так и было установлено. Да, сейчас лето, сейчас время какого-то отдыха, может быть, какой-то расслабленности, но мы должны помнить, что расслабленность должна быть лишь некоторым таким послаблением себе. Ну а так мы должны всегда себя держать твёрдо, крепко, что называется, в узде сами себя держать, не давать страстям нашим выплёскиваться куда-то Николай Савченко, иерей храма Святителя Петра, митрополита Московского (Санкт-Петербург)

Кто такие Пётр и Феврония Муромские

Хотя Пётр и Феврония (в иночестве Давид и Евфросиния) были канонизированы Русской православной церковью в 1547 году в качестве местночтимых святых, официального их жития не существует. Князь Пётр в летописных источниках не упоминается. Некоторые исследователи отождествляют Петра с муромским князем Давидом Юрьевичем, который правил в Муроме с 1205 по 1228 год и принял постриг с именем Петра. О его супруге историкам практически ничего не известно. Единственный источник сведений о жизни святых — "Повесть о Петре и Февронии Муромских", написанная уже после их канонизации по заказу митрополита Макария иноком Ермолаем Прегрешным. В повести соединились народные фольклорные и христианские мотивы. Согласно сказанию, ещё за несколько лет до начала своего княжения Пётр победил огненного змея. Но, убивая чудовище, испачкался в его крови, отчего заболел проказой. Никто не мог исцелить юношу от этого недуга, он буквально сгорал на глазах. Когда родители уже мысленно попрощались с сыном, отцу Петра приснился сон, в котором князю было открыто, что его сына способна исцелить только дочь бортника, добывавшего дикий мёд, Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле.

Пётр и Феврония удостоены церковного почитания за то, что стали примером идеальной христианской семьи. Фрагмент картины © Александр Простев / "Православное Поволжье"

На поиски целительницы отправили гонца. В одном из крестьянских домов в селе Ласково тот увидел странную картину: за ткацким станом сидела дева и ткала холст, а перед нею скакал заяц. Это была Феврония, прославленная в тех местах собирательница целебных трав, знавшая, по мнению крестьян, язык животных, — очень красивая незамужняя девушка. Она загадала гонцу несколько загадок, а в качестве платы за лечение пожелала, чтобы Пётр женился на ней после исцеления. Молодой человек обещал жениться и вскоре выздоровел. Однако слово своё не сдержал: Феврония была простолюдинкой — родители Петра и всё его окружение встали горой против такого брака. Феврония, предвидя такой поворот событий, предусмотрительно не залечила один из струпьев на теле молодого человека, и тот заболел снова. Девушка вновь вылечила Петра, и тогда ему позволили на ней жениться. Но когда Пётр наследовал княжение после брата, бояре отказались признавать княгиню-простолюдинку, заявив: "Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром". Князь взял Февронию, и на двух кораблях они отплыли по Оке. После этого в Муроме началась смута, многие хотели занять престол, дошло до кровопролития. Бояре вынуждены были просить князя с женой вернуться. Те так и поступили, и Феврония в дальнейшем сумела заслужить уважение и любовь муромчан. Дожив до преклонного возраста, супруги приняли монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Они молили Бога о том, чтобы им умереть в один день. Так и случилось: скончались они не только в один день, но и в один час. Похоронить себя Давид и Евфросиния завещали вместе и заранее подготовили гробницу из одного камня с тонкой перегородкой. Однако такое захоронение было сочтено несовместимым с монашеским званием, их тела были похоронены в разных обителях. На следующий день произошло чудо: тела святых обнаружили в их общей гробнице. Петра и Февронию пытались разлучить ещё раз, но они вновь чудесным образом соединились.

Позже святые супруги были погребены в соборной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведённой над их мощами по обету царём Иваном Грозным в 1553 году. После установления советской власти, 10 февраля 1919 года, раку с мощами Петра и Февронии вскрыли и вот что в ней обнаружили: "Ящик вышиною 5 вершков, разделённый деревянной переборкой на 2 половины. Как в той, так и в другой половине человеческие кости..." Долгое время мощи святых хранились в местном музее, а с 1992 года они находятся в открытом доступе для поклонения в соборном храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Умерли своей смертью. На самом деле очень мало есть подробностей о них. То есть никто не составлял какого-то пространного жития, не осталось никаких явных свидетельств, есть только какие-то отрывочные небольшие сведения. Но по этим отрывочным сведениям можно такое (что Пётр и Феврония умерли в один день, 25 июня по старому стилю. — Прим. Лайфа) заключить. Ну и, конечно, это такой знак единства супругов Николай Савченко, иерей храма Святителя Петра, митрополита Московского (Санкт-Петербург)

Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме. Фото с сайта обители

Почему Пётр и Феврония были причислены к лику святых?

Русская церковь причислила Петра и Февронию Муромских к лику святых примерно через 300 лет после их кончины. Супружескую пару прославили не как преподобных, хоть они и умерли монахами, а в лике благоверных князей. Пётр и Феврония удостоены церковного почитания за то, что стали примером идеальной христианской семьи. На протяжении многих лет они сохраняли верность друг другу и не пожелали разлучиться даже после смерти. Имена святых стали символом любви и супружеской верности. Это непреходящая ценность, которой неплохо следовать не только верующим. Неслучайно в современной России ко Дню памяти Петра и Февронии приурочен светский праздник "День семьи, любви и верности", который отмечается с 2008 года. Его учреждение поддержали Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь. Праздник направлен на укрепление семейных ценностей, пропаганду здоровых отношений между мужчинами и женщинами.

Как мы знаем, они были причислены к лику святых не так давно (в 1547 году. — Прим. Лайфа). До этого были благочестивые сказания. Очень мало на самом деле информации об их жизни, но такое почитание в народе уже было. Они почитаются как благоверные, то есть они показали должный пример, правильной христианской жизни в миру обычных мирян. Есть много разновидностей святости в церкви: и мученики, и преподобные, и исповедники, и праведные в том числе. Праведный — это тот, кто живёт в миру как обычный человек, при этом являет собой пример для других. Такими были и они. Дай бог, чтобы этот пример был всегда в нашем уме, нашей памяти Николай Савченко, иерей храма Святителя Петра, митрополита Московского (Санкт-Петербург)

Чем важна для нашего времени история жизни Петра и Февронии?

История жизни Петра и Февронии учит нас самопожертвованию и тому, что настоящие чувства, истинная любовь способны пройти через любые преграды, преодолеть любые трудности, испытания.

Известно, что они друг друга любили, что они похоронены вместе. Тоже в древности бывали случаи, когда часто кто-то из супругов преждевременно умирал, а второй супруг женился или супруга выходила замуж, — это, конечно же, не возбранялось. Здесь и Господь как-то хранил их брак, они вместе прожили всю жизнь. Это, конечно, идеал для супружеской пары, чтобы они как-то так вот рядом-рядом вместе прожили много лет и потом почили бы и были бы похоронены вместе. Это такой знак тоже для супругов — знак счастья. Этого можно пожелать всем, конечно же. Они этого сподобились Николай Савченко, иерей храма Святителя Петра, митрополита Московского (Санкт-Петербург)

Чего нельзя делать в День Петра и Февронии

В этот день супругам ни в коем случае нельзя ругаться, иначе ждёт беда.

Не проводятся венчания, так как праздник выпадает на Петровский пост. А вот обручиться 8 июля — хороший знак.

Нельзя есть рыбные блюда.

Не принято работать в огороде.

Нельзя шить и заниматься рукоделием.

Под строгим запретом ритуалы чёрной магии.

Некоторые говорят, что этот день выпадает на пост, поэтому 8 июля не венчают. Я думаю, это нисколько не мешает, потому что через четыре дня, 12 июля, пост Петров заканчивается, и уже будут венчать Николай Савченко, иерей храма Святителя Петра, митрополита Московского (Санкт-Петербург)

Приметы и поверья в День Петра и Февронии

Погода в этот день предсказывает, какой ей быть в ближайшие 40 дней.

Если помолиться в этот день перед иконой святых Петра и Февронии, то семью будут ожидать благополучие и счастливая жизнь.

Если 8 июля посвататься, то будущая семья будет крепкой и дружной.

В День Петра и Февронии принято просить у святых здоровья и благополучия для своих детей.

Кто проведёт этот день в заботах бок о бок с супругом, у того достаток и лад будут в семье.

Авторы Андрей Соколов