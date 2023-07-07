Как День семьи, любви и верности отмечают в России

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности — торжество в честь святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских. Почему этот праздник важен? Как его отметят в России и какие у него традиции? Life.ru расскажет в этой статье.

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности, приуроченный к церковному празднику — Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии . Эта дата призвана напомнить, что семья для человека должна быть основой его жизни в обществе, а семейные узы — дарить душевное тепло и чувство безопасности. Об истории праздника и связанных с ним традициях рассказываем в этой статье.

История и традиции праздника

Дата Дня семьи, любви и верности, фиксированная и в 2023 году, отмечается, как и всегда, 8 июля. История праздника восходит к православному дню памяти семьи Муромских. В 1990-е годы в Муроме после долгого перерыва возобновили почитание этих святых, а в 2000-х даже перенесли празднование Дня города на эту дату. В 2006 году жители Мурома собрали 20 тысяч подписей под обращением о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья", в котором призывали объявить 8 июля всероссийским праздником, посвящённым нравственным и духовным семейным ценностям. Инициативу поддержали общественные деятели, Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь.

Всероссийский праздник "День семьи, любви и верности" впервые был проведён 8 июля 2008 года, затем он стал праздником ежегодным, а в 2022 году был подписан президентский указ, согласно которому праздник стал официальным.

Основные торжества Дня семьи, любви и верности 8 июля по традиции проводятся в Муроме. Здесь, на берегу Оки, устраиваются музыкальные концерты и ярмарки. Праздничные мероприятия проходят и в других городах России. Также в этот день Организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации вручает медали "За любовь и верность семье", украшенные ликами Петра и Февронии, а также ромашками — символом праздника. Награду получают те, кто прожил вместе более 25 лет, "получил известность среди сограждан крепостью семейных устоев" и "воспитал детей достойными членами общества".