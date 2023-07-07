Как День семьи, любви и верности отмечают в России
В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности — торжество в честь святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских. Почему этот праздник важен? Как его отметят в России и какие у него традиции? Life.ru расскажет в этой статье.
День семьи, любви и верности впервые отметили 8 июля 2008 года. Фото © Quentin billington/ Unsplash
8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности, приуроченный к церковному празднику — Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Эта дата призвана напомнить, что семья для человека должна быть основой его жизни в обществе, а семейные узы — дарить душевное тепло и чувство безопасности. Об истории праздника и связанных с ним традициях рассказываем в этой статье.
История и традиции праздника
Дата Дня семьи, любви и верности, фиксированная и в 2023 году, отмечается, как и всегда, 8 июля. История праздника восходит к православному дню памяти семьи Муромских. В 1990-е годы в Муроме после долгого перерыва возобновили почитание этих святых, а в 2000-х даже перенесли празднование Дня города на эту дату. В 2006 году жители Мурома собрали 20 тысяч подписей под обращением о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья", в котором призывали объявить 8 июля всероссийским праздником, посвящённым нравственным и духовным семейным ценностям. Инициативу поддержали общественные деятели, Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь.
Всероссийский праздник "День семьи, любви и верности" впервые был проведён 8 июля 2008 года, затем он стал праздником ежегодным, а в 2022 году был подписан президентский указ, согласно которому праздник стал официальным.
Основные торжества Дня семьи, любви и верности 8 июля по традиции проводятся в Муроме. Здесь, на берегу Оки, устраиваются музыкальные концерты и ярмарки. Праздничные мероприятия проходят и в других городах России. Также в этот день Организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации вручает медали "За любовь и верность семье", украшенные ликами Петра и Февронии, а также ромашками — символом праздника. Награду получают те, кто прожил вместе более 25 лет, "получил известность среди сограждан крепостью семейных устоев" и "воспитал детей достойными членами общества".
Ромашка — символ Дня семьи, любви и верности, пусть и не всем нравится запах этого цветка. Фото © Vitolda Klein / Unsplash
Мужья в этот день по традиции дарят жёнам букеты ромашек или напоминающих их белых хризантем. Многие семьи выезжают на природу — покидать мячик, поиграть в бадминтон. А вечером собираются в тёплой семейной обстановке, чтобы почувствовать, что семья — это самое ценное, что есть у человека в его жизни.
Православные россияне стараются отметить праздник молитвами в храме, принимая участие в службе, на которой молятся об укреплении уз брака и умножении любви, а вступающие в брак просят благословения.
Памятник в честь Дня семьи, любви и верности в рязанском селе Ласково. Фото © Wikipedia
Праздник — День семьи, любви и верности — совсем недавно появился, но вполне оправданно. Потому что их (Петра и Февронию. — Прим. Лайфа) жизнь показывает нам, как должно жить, как должно укреплять семейные узы. Особенно в наше непростое время, когда семьи часто рушатся, когда развод становится очень частым. Раньше достаточно тяжёлый труд сплачивал семьи, семьи не распадались ещё и потому, что всем было трудно и надо было держаться друг за друга, чтобы поддерживать всех, чтобы растить детей. Некогда было ссориться. Конечно, Церковь всегда выступала против развода и за то, чтобы каждый из нас смирял себя и служил ближнему, помогал ближнему
Николай Савченко, иерей храма Святителя Петра, митрополита Московского (Санкт-Петербург)
Символы Дня семьи, любви и верности
Ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности, потому что этот цветок олицетворяет нежность и чистоту. Фото © Pixabay
Ромашка — цветок очень русский, народный, подчёркивает русскость праздника. Ромашка мила и привычна глазу, а в контексте Дня семьи, любви и верности олицетворяет нежность и чистоту. Существует и множество других символов, связанных с этим днём:
- Сердце. Сердце является универсальным символом любви и привязанности. Оно часто используется для выражения эмоций и преданности между членами семьи или партнёрами.
- Обручальное кольцо. Обручальное кольцо является символом верности и обязательств. Оно носится на безымянном пальце левой руки и служит напоминанием о важности брачных уз.
- Семейное дерево. Семейное дерево — это символ семьи, который отображает родословную и связи между членами семьи. Оно представляет связь между поколениями, иллюстрируя силу любви и поддержки внутри семьи.
- Белый голубь. Голубь является символом мира и любви. Он также может ассоциироваться с верностью и духовной связью внутри семьи.
- Ключ и замок. Этот символ отражает идею, что семья является ключом к любви, счастью и верности. Он символизирует важность дома и безопасность, которую обеспечивает семья.
Можно ли выходить замуж в День семьи, любви и верности
8 июля — популярная дата для бракосочетания. Относительно вопроса о том, можно ли выходить замуж в этот день, ответ зависит от ваших личных предпочтений и убеждений.
Некоторые люди могут выбрать День семьи, любви и верности для своей свадьбы, считая его символичным и значимым для начала нового этапа в их жизни. Для них это может быть особенный способ отметить свою любовь и преданность друг другу в контексте всей семьи.
Однако важно учитывать, что выбор даты для свадьбы является индивидуальным решением каждой пары. Некоторые люди могут предпочесть другие даты или символические моменты, которые имеют особое значение для них.
В конечном счёте решение о том, когда и как провести свадьбу, полностью зависит от вас и вашего партнёра. Важно выбрать дату, которая будет для вас наиболее особенной и значимой в контексте вашей любви и верности.