10 фото таких уютных мест, что вы не раздумывая захотите туда переехать
Эти места даже могут показаться некрасивыми, но суть не в дизайнерском ремонте и модной дорогущей мебели. Создатели концентрировались на уюте, и в таких жилищах и правда чувствуешь себя как дома.
"Моя крошечная квартира-студия. Переехал сюда прямо перед локдауном", — -pOuYa-.
Фото © Reddit / -pOuYa-
"Моя гостиная в доме в самой маленькой деревне Японии! Мне так повезло, что я здесь!" — Stornow4y.
Фото © Reddit / Stornow4y
"Наш городской оазис на заднем дворе. Когда мы переехали сюда два года назад, тут была просто куча грязи", — kearneycation.
Фото © Reddit / kearneycation
"Мне 49 лет, и я впервые в жизни живу одна. Я знаю, что это похоже на спальню девочки-подростка, но это место, где я могу почувствовать себя в безопасности, и мне оно жутко нравится", — frisbeemassage.
Фото © Reddit / frisbeemassage
"Фото из гостиной моих бабушки и дедушки", — JTKSR1.
Фото © Reddit / JTKSR1
"С тех пор как мы переехали, я свою электронную книгу ни разу в руках не держал. Сами понимаете почему", — gummibaumchen.
Фото © Reddit / gummibaumchen
"Ванная родителей", — RangerJack420.
Фото © Reddit / RangerJack420
"Моя квартира в Сан-Франциско", — rahmin1337.
Фото © Reddit / rahmin1337
"Мой уютный уголок", — jonesiefresh.
Фото © Reddit / jonesiefresh
"Уютная комната прямо в Альпах", — tforpatato.
Фото © Reddit / tforpatato
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Reddit / Stornow4y, jonesiefresh