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4 августа, 14:00

10 фото таких уютных мест, что вы не раздумывая захотите туда переехать

Эти места даже могут показаться некрасивыми, но суть не в дизайнерском ремонте и модной дорогущей мебели. Создатели концентрировались на уюте, и в таких жилищах и правда чувствуешь себя как дома.

"Моя крошечная квартира-студия. Переехал сюда прямо перед локдауном", — -pOuYa-.

Фото © Reddit / -pOuYa-

Фото © Reddit / -pOuYa-

"Моя гостиная в доме в самой маленькой деревне Японии! Мне так повезло, что я здесь!" Stornow4y.

Фото © Reddit / Stornow4y

Фото © Reddit / Stornow4y

"Наш городской оазис на заднем дворе. Когда мы переехали сюда два года назад, тут была просто куча грязи", — kearneycation.

Фото © Reddit / kearneycation

Фото © Reddit / kearneycation

"Мне 49 лет, и я впервые в жизни живу одна. Я знаю, что это похоже на спальню девочки-подростка, но это место, где я могу почувствовать себя в безопасности, и мне оно жутко нравится", — frisbeemassage.

Фото © Reddit / frisbeemassage

Фото © Reddit / frisbeemassage

"Фото из гостиной моих бабушки и дедушки", — JTKSR1.

Фото © Reddit / JTKSR1

Фото © Reddit / JTKSR1

"С тех пор как мы переехали, я свою электронную книгу ни разу в руках не держал. Сами понимаете почему", — gummibaumchen.

Фото © Reddit / gummibaumchen

Фото © Reddit / gummibaumchen

"Ванная родителей", — RangerJack420.

Фото © Reddit / RangerJack420

Фото © Reddit / RangerJack420

"Моя квартира в Сан-Франциско", — rahmin1337.

Фото © Reddit / rahmin1337

Фото © Reddit / rahmin1337

"Мой уютный уголок", — jonesiefresh.

Фото © Reddit / jonesiefresh

Фото © Reddit / jonesiefresh

"Уютная комната прямо в Альпах", — tforpatato.

Фото © Reddit / tforpatato

Фото © Reddit / tforpatato

7 дизайнерских решений, за которые вы будете ненавидеть себя до следующего ремонта

7 дизайнерских решений, за которые вы будете ненавидеть себя до следующего ремонта

Обложка ©

Reddit / Stornow4y, jonesiefresh

Сергей Трофимов

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