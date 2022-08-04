10 рецептов варенья и джема из чёрной смородины, о которых вы не слышали

Варенье из чёрной смородины

Варенье из чёрной смородины — пожалуй, для многих россиян это вкус детства. Сначала помогаешь родителям/бабушкам собирать ягоды под палящим солнцем, потом перебираешь, удаляя ненужные веточки и загрязнения, моешь... А затем с восхищением наблюдаешь, как взрослые резво справляются с варкой варенья, которое зимой будет радовать всю семью. Собрали проверенные классические и необычные рецепты черносмородинового варенья, которые точно вас удивят.

Простое варенье из чёрной смородины

Для того чтобы сварить черносмородиновое варенье, не нужно быть шеф-поваром или продвинутой домохозяйкой. По этому рецепту варенье из чёрной смородины готовится быстро, а результат приятно удивит даже гурманов. Вам понадобятся: чёрная смородина — 10 стаканов;

сахар — 13 стаканов;

вода — 2 стакана.

Переберите чёрную смородину, промойте хорошенько, дайте воде стечь. В большую кастрюлю вылейте воду и высыпьте семь стаканов сахара и сварите сахарный сироп: в нём не должно остаться кристалликов. В кипящий сироп добавьте всю смородину, доведите ягоды до кипения и варите 10 минут, после чего снимите с огня. Остатки сахара насыпьте в кастрюлю. Мешайте аккуратно лопаткой в течение 10 минут, пока сахар не растворится полностью. Ещё горячее варенье разлейте по банкам, храните в холодильнике.

Варенье-пятиминутка из чёрной смородины

Нередко хозяюшки ищут, как приготовить варенье-пятиминутку из чёрной смородины. Решили поделиться проверенным рецептом такого черносмородинового варенья. Подготовьте: чёрная смородина — 2 кг;

сахар-песок — 2 кг.

Как сварить варенье из чёрной смородины? Да буквально за несколько минут! Ягоды чёрной смородины промойте в дуршлаге, дайте воде стечь. Затем переложите смородину в кастрюлю, засыпьте сахаром, поставьте на медленный огонь. Дайте сахару раствориться, а после варите 5 минут с момента закипания, переодически снимайте пену. Готовое варенье, пока горячее, разложите по чистым банкам, закройте тару крышками. Дайте остыть и потом уберите в тёмное прохладное место. Зимой будете наслаждаться вареньем-пятиминуткой и вспоминать летние дни!

Варенье из чёрной смородины на зиму

Зимой варенье из чёрной смородины можно есть с хлебом, добавлять в чай, делать из него морсы. Ещё с черносмородиновым вареньем пекут пироги, с ним подают сырники. Вариантов масса, всё зависит от вашей фантазии. Фото © Pixabay / GeisserS

Чтобы сделать заготовки черносмородинового варенья на зиму, возьмите эти ингредиенты: смородина — 1 кг;

сахар — 1,5 кг;

вода — 1 стакан.

Ягоды чёрной смородины очистите от сухих чашечек цветка и веточек, залейте холодной водой, а потом откиньте на сито или дуршлаг, чтобы вода стекла. Сварите густой сахарный сироп, всыпьте в него ягоды и варите на слабом огне 45 минут.

"Варенье" из чёрной смородины через мясорубку

Как сделать так, чтобы смородина сохранила все витамины? Приготовить "варенье" по этому рецепту, варить ягоды не требуется. Понадобятся: чёрная смородина — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Промойте смородину и очистите от загрязнений, дайте подсохнуть. Затем прокрутите ягоды через мясорубку (можно заменить на блендер). Всю черносмородиновую массу влейте в большую кастрюлю и засыпьте сахаром. В течение суток помешивайте время от времени хорошенько, чтобы сахар растворился. Когда все кристаллы сахара исчезнут, разлейте "варенье" по чистым банкам и закатайте до зимы. Чёрная смородина, приготовленная по этому рецепту, сохраняет все витамины.

Классический рецепт варенья из чёрной смородины

Чтобы сварить классическое черносмородиновое варенье, подготовьте: чёрная смородина — 1 кг;

сахар — 700 граммов.

Смородину тщательно промойте, подсушите. Затем слоями засыпьте ягоды и сахар в плоскую кастрюлю — так смородинки останутся целыми. Дайте ягодно-сахарной массе постоять два часа. Затем на слабом огне доведите смесь до кипения и после закипания варите 7 минут. После чего разлейте варенье ещё горячим по стерилизованным банкам.

Рецепт варенья из чёрной смородины стаканами

Черносмородиновое варенье-пятиминутка позволяет сохранить все витамины в ягодах, при этом вкус у лакомства отменный. По этому рецепту смородину меряют ягодами, сахар сыплют 1 к 1. Фото © Shutterstock

Для сохранения всех витаминов смородину по этому рецепту варят всего 5 минут. На один стакан ягоды возьмите стакан сахара. В кастрюлю налейте 100 мл воды, постепенно всыпьте весь сахар и приготовьте сахарный сироп. Спустя пять минут после закипания он должен загустеть, стать желтоватым. Высыпьте в кастрюлю ягоду, встряхните. Когда смородина закипит, снимите пенку и выключите плиту. Спустя 20 минут вновь поставьте смородину на огонь, дайте закипеть, встряхните, уберите пенку и варите 5 минут. Горячее варенье разложите по горячим стерилизованным банкам и закатайте тару горячими крышками. Затем переверните баночки и накройте пледом, чтобы дольше остывали. Хранить черносмородиновое варенье, сваренное по такому рецепту, можно в прохладном месте, не в холодильнике.

Джемы из чёрной смородины

Джем из чёрной смородины на зиму

Как сделать черносмородиновые джемы на любой вкус, Лайфу рассказала ставропольская домохозяйка Наталья Боглаева. Для приготовления джема из чёрной смородины по этому рецепту понадобятся: чёрная смородина — 1 кг;

сахар — 500 граммов.

Первым делом промойте ягоды, дайте немного обсохнуть и высыпьте в варочный тазик. Слегка разомните чёрную смородину, засыпьте сахаром, дайте постоять 3–4 часа. После поставьте тазик на плиту, варите в один заход на слабом огне до готовности или в 2–3 приёма, прерывая варку на несколько минут.

Густой джем из чёрной смородины

Чтобы джем получился с кислинкой, возьмите минимум сахара, побольше смородины. Например, на килограмм ягод — 200 граммов песка. Варить смородину по этому рецепту нужно меньше получаса. Фото © Shutterstock

Джем из чёрной смородины можно сделать с минимальным количеством сахара, чтобы получился с кислинкой. Чтобы приготовить джем по этому рецепту, возьмите: чёрная смородина — 1 кг;

сахар — 200 граммов.

Промытые ягоды насыпьте в варочный тазик, разомните, засыпьте сахаром. Накройте тазик крышкой и уваривайте смородину в течение 25 минут. Расфасуйте джем по баночкам в горячем виде. Банки предварительно простерилизуйте в кипящей воде: полулитровые — 20 минут, литровые — полчаса.

Рецепт джема из чёрной смородины

Для приготовления черносмородинового джема по этому рецепту возьмите: ягоды чёрной смородины — 1 кг;

сахар — 500 граммов;

вода — полстакана.

Для начала поставьте на огонь кастрюлю, влейте воду, всыпьте сахар. Доведите до кипения. Не остужая сироп, высыпьте в него ягоды и варите до готовности. Варку трижды прервите на несколько минут, не забывайте снимать пену.

Простой джем из чёрной смородины

Для приготовления джема из чёрной смородины нужны всего три ингредиента: сами ягоды, сахар и вода. Джем после закипания варить следует буквально 15 минут, потом он должен ночь постоять в холодильнике. А затем смородиново-сахарную смесь нужно довести до готовности на медленном огне. Фото © Freepik / timolina

Для того чтобы сделать простой черносмородиновый джем, нужны всего три ингредиента: чёрная смородина — 1 кг;

сахар-песок — 1,5 кг;

вода — 2 стакана.

Чистые ягоды смородины переложите в тазик для варки, слегка подавите, добавьте воду и 800 граммов сахара. На слабом огне доведите массу до кипения, варите 15 минут, а потом остудите и поставьте на 10 часов в холодильник. После засыпьте в смородину ещё 700 граммов сахара и варите джем до готовности.

Если ваш фаворит не смородина, а, например, малина, рецепты малинового варенья Лайф собрал здесь. Рассказали, как просто, но оригинально приготовить лакомство из малины, при этом не потратив много времени и сил. Варенье по этим классическим и необычным рецептам получается густое и вкусное. Его можно есть как самостоятельный десерт, так и вприкуску с чем-нибудь мучным или творожным, например с сырниками. По этим классическим и ресторанным рецептам сырники выходят особенно пышные.