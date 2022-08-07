В кино Мексика жёлтая, а выстрелы тихие, и вот что ещё на экране выглядит не так, как в жизни
Собрали самые яркие примеры того, что в голливудских фильмах всегда противоречит реальной жизни.
Пользователи Reddit обсуждают новую вирусную тему: голливудское кино против реальности. На экранах Мексика почему-то всегда выглядит максимально жёлтой, а выстрелы звучат гораздо тише, чем должны. И таких примеров масса, причём они кочуют из картины в картину. Вот лишь несколько самых очевидных противоречий между фильмами и жизнью.
Персонажи всегда легко справляются с крышками канализационных люков
В реальности такой номер не пройдёт. Кадр © "Люк" / HanCinema
На самом деле эти штуки такие тяжёлые, что порой требуется два человека, чтобы сдвинуть крышку люка с места.
Вот почему это выглядит более или менее правдоподобно лишь в исполнении Человека-паука
Мексика жёлтого цвета
Как оказаться в Мексике с помощью подручных средств. Фото © Memedroid
Американские режиссёры почему-то видят Мексику исключительно в тёплых тонах. На самом деле улицы её городов не выглядят так, будто там всё время песчаные бури.
Когда я въезжал в Мексику, на границе мне выдали очки с жёлтыми линзами
В кино любой может просто убежать от взрыва
Все здравомыслящие люди понимают, что такое вряд ли возможно наяву.
Всё, о чём вам стоит беспокоиться в фильме, это пламя. Ударная волна почти не ощущается
В фильмах драки на ножах больше похожи на танец или дружескую потасовку
А ведь это очень опасное оружие, которым при желании можно нанести куда больший урон, чем обычно прописывается в сценарии.
После драки на ножах проигравший умирает на месте. А победитель — чуть позже, в скорой помощи
В кино преступления легко раскрываются с помощью высоких технологий
Пара нажатий клавиш — и ДНК уже расшифрована, а мутное изображение становится кристально чётким. Однако в реальных лабораториях нет и малой доли того оборудования, которое показывают в фильмах. А некоторого и вовсе не существует.
Увеличь-ка вон ту машину за углом здания
Выстрелы звучат слишком интеллигентно
Хотя, вообще-то, обычная громкость выстрела — примерно 150–170 децибелов. В определённых обстоятельствах этого вполне достаточно, чтобы потерять слух.
Глушители тоже не бесшумные. Они делают очень громкий звук просто громким
Восьмидесятые годы выглядят гламурно и вызывают ностальгию
В кино это время часто романтизируется, но воспоминания реальных людей противоречат тому, что мы обычно видим на экране.
По радио в то время крутили песни 1960-х. Интерьеры представляли собой смесь 1970-х и 1980-х. И в фильмах показывают, что отовсюду лился голубой или розовый неоновый свет, но на деле всё вокруг было коричневым
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