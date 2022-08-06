В СССР фильмы снимали не только про любовь: 4 самых страшных советских хоррора

Большинство наших любимых советских фильмов можно отнести к комедийному, приключенческому или романтическому жанру. Однако в Союзе были ещё и боевики, триллеры, детективы. С фильмами ужасов дела обстояли похуже: любителям пощекотать нервы страшилками выбирать приходилось из достаточно небольшого списка кинокартин. Вспоминаем самые страшные советские хорроры.

4. "Дикая охота короля Стаха" (1979)

Кадр © "Дикая охота короля Стаха". Режиссёр Валерий Рубинчик, сценаристы Владимир Короткевич, Валерий Рубинчик

В те времена в прокат вышел фильм-новинка, заставивший большинство советских граждан, кто смог его посмотреть, начать бояться темноты. "Дикая охота короля Стаха" — фильм ужасов, рассказывающий о том, что в основе фольклора лежат тайны и страшные истории. Вот и учёный, который приехал в белорусское Полесье, познакомился с необычной девушкой. Вскоре обнаружилось, что на ней страшное родовое проклятье.

3. "Господин оформитель" (1988)

Кадр © "Господин оформитель". Режиссёр Олег Тепцов, сценаристы Юрий Арабов, Александр Грин

Вы никогда не ловили себя на мысли, что некоторые каменные скульптуры выглядят ну слишком реалистично? Будто это люди? Наверное, именно этой мыслью и вдохновлялись создатели фильма "Господин оформитель". Завораживающая и жуткая история про скульптора, который из умирающей прекрасной девушки решил сделать не менее красивую скульптуру. Вот только по стечению странных обстоятельств спустя пару лет главный герой встречает умершую тогда девушку живой и здоровой.

2. "Пьющие кровь" (1991)

Кадр © "Пьющие кровь". Режиссёр Евгений Татарский, сценаристы Артур Макаров, Алексей Толстой

Название, намекающее в лоб, что хоррор о вампирах. А почему нет? Во все времена люди верили в существование кровососущей нечисти, которая могла не только убить, но и обратить в себе подобного. В фильме ужасов "Пьющие кровь" молодой князь на балу влюбляется в девушку. Позже они вновь встречаются, но уже во дворце той самой леди. И всё бы ничего, вот только родственники незнакомки оказываются с очень странными вкусовыми предпочтениями.

1. "Прикосновение" (1992)

Кадр © "Прикосновение". Режиссёр Альберт Мкртчян, сценарист Андрей Горюнов