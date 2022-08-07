5 причин, почему важно подружиться с мужчиной перед тем, как начнёте встречаться

"Любовь может быть без дружбы, а вот дружба без любви — никогда". Слышали когда-нибудь такое выражение? Некоторые давно уже знают простую истину, что те любовники, которые пришли к чувствам через дружбу, в отношениях и знают друг друга лучше, и довольны взаимодействием больше. И психологи тоже согласны, что пары, которые сначала прошли через стадию "приятелей", в браке гораздо счастливее других. И вот чем специалисты это обосновывают.

Дружба — тоже язык любви

Отношения, построенные после дружбы, нацелены на узнавание человека как личности. Фото © Freepik

Есть основные языки любви, которые всем известны: слова, время, подарки, помощь и прикосновения. Однако есть ещё один — "любовь дружеская". Так что не стоит друзей скидывать со счетов. При обыкновенной влюблённости в организме увеличивается уровень дофамина, из-за которого бабочки летают в животе, а мысли бесконечно вертятся вокруг одного-единственного человека. При дружбе мы искренне заинтересованы в удовольствии, которое можем получить от взаимодействия с понравившимся человеком: при просмотре фильмов, совместных прогулках или разговорах. Поэтому отношения, построенные после дружбы, нацелены на узнавание человека как личности.

Страсть может утихнуть и пропасть

Психологами доказано, что отношения, построенные на дружбе, крепче и стабильнее. Фото © Pexels

Всем давно известно, что та самая искра, которая разжигает в нас страсть и желание к новому партнёру, — это всё работа гормонов. Прекрасное чувство влюблённости, что дарит нам тех самых бабочек в животе. Именно гормоны дают нам сигналы, заставляя терять голову от нового человека. Но такая химия может быть обманчива. Психологами доказано, что отношения, построенные на дружбе, более крепкие и стабильные. Но это не значит, что в них нет страсти. Наоборот, возможность иначе посмотреть на приятеля, дав ему зелёный свет в романтических отношениях, будоражит ещё сильнее. И та же влюблённость может ощущаться гораздо острее, если началось не с неё. Поэтому выбирать, конечно, не получится, но, если сомневаетесь насчёт чувств к другу и видите, что искра с его стороны есть, почему бы не попробовать?

Дружба — фундамент здоровых отношений

В паре бывших друзей степень удовлетворения от секса гораздо выше. Фото © Shutterstock

Исследования психологов Хайди Ридер и Грейс Корниш доказали, что те пары, которые стали любовниками, пройдя этап дружбы, более открыты и внимательны друг к другу, в конфликтах показывали большую заинтересованность в сохранении отношений. В отличие от тех, кто полюбил из-за промелькнувшей искры. Дружба оказалась тем прочным фундаментом, которого порой так не хватает обычным любовникам. Ещё исследования показали, что в паре бывших друзей степень удовлетворения от секса гораздо выше. Потому что такие партнёры уже давно знают, что по-настоящему нравится второй половинке.

На этапе дружбы партнёры узнают друг друга такими, какие есть на самом деле

Когда с человеком вы просто дружите, притворство встречается гораздо реже, что позволяет узнать партнёра по-настоящему. Фото © Pexels

Вспомните все те мемы про ожидание и реальность семейной жизни с человеком, которого недавно повстречали. Влюблённость часто закрывает нам глаза на все недостатки избранника. Да и мы все, если говорить честно, первое время с новым партнёром пытаемся показаться лучше, чем есть на самом деле. Когда же с человеком мы просто дружим, притворство встречается гораздо реже. Что и позволяет узнать партнёра настоящего. И как же в такого потом не влюбиться?

Партнёры-друзья быстрее достигают целей

Люди, у которых слишком разные цели и интересы, дружить бы не смогли. Поэтому неудивительно, что любовники-друзья быстрее достигают общих целей. Фото © Freepik