Мода в СССР: Где одевалась самая стильная советская элита

Оглавление В СССР вместо бутика — ателье Талоны на элитные шубы Комиссионные и ГУМ "Берёзка" и импортные магазины

Пока Союз был закрыт от капиталистических западных стран "железным занавесом", советские люди не слишком волновались по поводу внешнего вида. Да, пусть одежда была не всегда удобной, но зато была. Ведь во времена дефицита у большинства граждан СССР голова болела совершенно о другом. Но VI Всемирный фестиваль молодёжи в Москве в 1957 году и I Московский международный кинофестиваль в 1959 году показали советским людям, что одеваются они так себе, если мягко выразиться.

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Зато элита поняла, что теперь хочет быть модной и одеваться не хуже, чем на Западе. И если обычные граждане пытались красить туфли в красный и вступали в ряды стиляг, люди среднего класса и выше нацеливались на модные европейские бутики. Кто же входил в эту элиту во времена СССР? В основном это были "выездные" люди: переводчики и их жёны, артисты, певцы, спортсмены, музыканты, танцоры и дипломаты. Именно люди этих профессий, возвращаясь из командировок, привозили с собой платья от "Диор", "Шанель" и "Гуччи". Если с заграничными бутиками всё понятно, то где же элита могла одеваться в самом Союзе?

В СССР вместо бутика — ателье

Фото © Александр Становой

Первая мысль нередко бывает самой правильной. Если вы подумали, что из-за нехватки магазинов советская элита ходила в ателье, вы совершенно правы. Во времена СССР было обычной практикой шить одежду на заказ. Поэтому все модники и модницы ходили к швеям. Вот только для высшего класса были и элитные ателье. Интересный факт: одна из балерин Большого театра шила на заказ артистам и звёздам роскошные наряды по последнему писку зарубежной моды. Звали её Нина Халатова — любимица Майи Плисецкой, той самой примы-балерины Большого театра. Ещё у советских модников в почёте были ателье Литфонда и Дом моделей. Кстати, модельер Вячеслав Зайцев уже тогда начал помогать тем, кто в тренде.

Талоны на элитные шубы

Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Всегда и везде будет действовать правило закрытого клуба. В СССР таким было место "Союзпушнина". Здесь модельер Ирина Крутикова помогала советской элите воссоздавать брендовые заграничные шубы и вещи из меха. Изделия Ирины продавались исключительно в самых элитных магазинах Союза, а приобрести их можно было только по специальным талонам.

Комиссионные и ГУМ

Фото © ТАСС / Пределис Имант, Семёнов Владимир

Государственный универсальный магазин, он же просто ГУМ, и по сей день остаётся любимым местом элиты, которая хочет побаловать себя очередными покупками. Во времена СССР в ГУМе на третьем этаже продавались импортные вещи и аксессуары иностранного производства. Оригиналы стоили настолько дорого, что позволить себе их могли только богачи. Для среднего класса существовали комиссионные магазины, в которых, если повезёт, тоже можно было найти заграничные товары.

"Берёзка" и импортные магазины

Фото © ТАСС