Россиянам рассказали, как законно взять выходной 1 Сентября

Россияне могут законно взять выходной в День знаний, 1 Сентября, чтобы посетить школьные мероприятия своего ребёнка. Помочь в этом может в том числе донорство, рассказала РИА "Новости" руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

"По закону 1 Сентября не является нерабочим праздничным днём. Впрочем, его можно сделать выходным, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребёнка", — подчеркнула эксперт.

Если вы являетесь донором, то, согласно закону, у вас есть дополнительный оплачиваемый выходной день, уточнила Голованова. Его совершенно свободно возможно использовать в любое время, в том числе и 1 Сентября, объяснила специалист.

Однако также можно написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы. В таком случае, если начальник не против, вы тоже сможете посетить праздник ребёнка, но немного потеряв в заработной плате в конце месяца, отметила Голованова.

Помимо этого есть возможность приурочить ко Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Если же по графику он запланирован на другой период, можно разбить его на части, советует эксперт. Также получить отгул можно и за сверхурочную работу, заключила специалист.