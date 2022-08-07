Убийца построил карьеру в кино и религиозном хоре, пока 30 лет скрывался от правосудия
В Индии убийца 30 лет был в бегах и успел сняться в 28 фильмах
В Индии полицейские задержали одного из самых разыскиваемых убийц северного штата страны Харьяна. На протяжении 30 лет он скрывался и даже построил карьеру в кино, сообщает Би-би-си.
Указывается, что Ом Пракаш, известный как Паша, начал новую жизнь в штате Уттар-Прадеш. Он сделал поддельные документы и обзавёлся семьёй. Также Паша стал участником хора, вместе с которым разъезжал по соседним деревням и исполнял религиозные песни, а ещё успел сняться в 28 малобюджетных местных фильмах.
Однако везение преступника закончилось, когда его задержали в трущобах города Газиабаде. Сейчас, находясь под стражей, Ом Пракаш отказывается комментировать выдвинутые против него обвинения. Известно, что он совершил убийство. Журналисты связались с семьёй мужчины. Теперь родственники обвиняют Пашу в предательстве. Его супруга не знала о прошлом возлюбленного и о том, что заключила брак с уже женатым человеком.
Преступление, в котором обвиняют индийца, произошло в 1992 году. Ом Пракаш вместе с напарником решил украсть велосипед, но хозяин транспорта не стал так просто отдавать его, за что грабители ударили его ножом. В результате Паша сбежал, а его друга приговорили к восьми годам лишения свободы.
А 2 августа в Оренбурге произошла жуткая трагедия. В подъезде жилого дома было найдено тело 25-летней девушки с признаками "криминальной смерти". Погибшей оказалась врач-терапевт, продолжатель семейной династии Елена Фёдорова, которая спешила на вызов к пациенту. На следующий день был задержан предполагаемый убийца. У девушки остался муж — свадьбу сыграли год назад.
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