Житель Донецка попал в больницу, подорвавшись на мине "Лепесток" во дворе дома

Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток", его доставили в больницу. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным градоначальника, всё произошло утром 7 августа во дворе частного дома по улице Добронравова, 9.

Всего же на утро воскресенья, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, зарегистрировано 29 случаев подрыва на минах "Лепесток". Один из пострадавших в результате скончался.