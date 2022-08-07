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7 августа, 07:26

Житель Донецка попал в больницу, подорвавшись на мине "Лепесток" во дворе дома

Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток", его доставили в больницу. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным градоначальника, всё произошло утром 7 августа во дворе частного дома по улице Добронравова, 9.

"Минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 года рождения", — написал Кулемзин.

Всего же на утро воскресенья, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, зарегистрировано 29 случаев подрыва на минах "Лепесток". Один из пострадавших в результате скончался.

Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

Лайф напоминает, что Вооружённые силы Украины уже трижды забрасывали "Лепестки" в Донецк. Это происходило 2 августа, когда в результате подрыва пострадали трое, включая подростка 2005 года рождения, 4 августа мины упали под ноги жителям во дворах и на проезжей части, ещё раз горожане обнаружили снаряды на улицах Корейской, Туманяна и Нарвской 6 августа.

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Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Артур Лапсаков

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